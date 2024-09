Javiera Acevedo en contra de que la llamen madre soltera: “Es que les gusta porque llama la atención, vende”

La actriz y modelo Javiera Acevedo fue madre a los 36 años de Kai y cuando nació, ya no estaba en pareja con su padre. Sin embargo, tienen una muy buena relación.

En entrevista con el podcast Más Que Titulares, le consultaron sobre unos antiguos dichos sobre qué pensaba al ser calificada como madre soltera.

La periodista le consultó: “Dijiste en una entrevista y te cito ‘no me considero madre soltera, una es madre y listo, estamos en tiempos donde una mujer puede hacer todo, con pareja o sin pareja al lado’”.

Al respecto, Acevedo afirmó que “soy madre soltera porque no estoy con el papá de mi guagua, eso fue un punto en un camino demasiado grande, yo soy madre finalmente porque no sé, madre hay una sola, es que les gusta porque llama la atención, vende finalmente: “ella es madre soltera”, y es como un poco víctima”.

“Pero sabes, que yo al final termino agradeciendo porque la relación no sería tan buena si yo no hubiese sido madre soltera, ponte tú, como que yo creo que nuestra relación es bacán porque no hemos tenido que lidiar con nuestra relación de pareja”, sostuvo.

“Kai nació como del amor y de ahí nosotros no estuvimos juntos, pero Kai tiene ese amor, nunca nos tiene que ver pelear, nunca nos tiene que ver agarrándonos de los moños”, terminó.

Padres maduros

“Yo creo que los dos hemos sido súper generosos como padres, queremos lo mejor para nuestro hijo que es una visión como súper madura, que nunca me lo hubiese imaginado y se fue dando de a poco”, dijo en otra parte de la entrevista.

Explicó que “yo creo que es porque tenemos muy linda familias detrás. Lo veo a él como un buen padre porque eso es lo que yo quiero y eso es lo que mi hijo se merece. El camino no ha sido nada de fácil, todo lo que hemos hecho a punta de todo tiene un niño feliz”.