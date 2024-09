Titi García-Huidobro saca del baúl de los recuerdos su romance con Julián Elfenbein en medio de los rumores de la llegada del animador a Mega

Cuando los rumores sobre la partida de Julián Elfenbein a Mega -para ser el más probable compañero de Karen Doggenweiler en la Quinta Vergara en el próximo Festival de Viña- van en aumento, la conductora de radio y televisión Titi García-Huidobro sacó del baúl de los recuerdos el romance que tuvo con el animador.

Todo esto ocurrió en el programa “Cómo estamos hoy!” de Tevex, mientras estaban conversando justamente sobre la dupla que podría volver a darse sobre el escenario del la ciudad jardín en 2025, algo que fue valorado por la misma Titi García-Huidobro, quien indicó que “ojalá los dejen ser, algo similar a “Pase lo que pase”, y que no los tengan con la tarjetita en el festival”.

De hecho, según indicó en ese instante Daniel Valenzuela, Julián Elfenbein llegaría a Mega con un programa de concursos, y también se señala que sería el compañero de Francisca García-Huidobro en un nuevo espacio de farándula en el canal.

El recuerdo de Titi sobre su romance con Julián

En ese contexto, mientras se conversaba de los planes que tendría Mega para Elfenbein, Pato Sotomayor sacó a colación el recuerdo, indicando que Titi García-Huidobro fue pareja de Julián hace algunos años.

“Tú pololeaste con Julián”, le señaló a su compañera, lo que ella contestó de inmediato rectificando que “bueno, como pololear, pololear… no, pero sí una relación”.

Luego, Titi García-Huidobro se explayó un poco más contando que “o sea, no pololeamos, pero sí anduvimos. Fue hace mucho rato, estudiábamos juntos en Chilefilms, cuando él tenía los rulos gigantes. Es muy simpático Julián la verdad, no fue un pololeo formal, no hubo inicio y término, pero se dieron las cosas, iba a mi casa, tomábamos solcito, la pasábamos bien”.

En tanto, sobre el posible anuncio del animador que acompañará a Karen Doggenweiler en Viña del Mar, se espera que sea en las próximas semanas, instante en el que se sabrá si finalmente es Julián Elfenbein su compañero.