Pampita publicó un inspirador video tras escandaloso quiebre matrimonial: “La vida lleva un curso y tienes que aprender a ser paciente”

Ayer quedó la grande en la farándula Argentina. El ministro de Desarrollo Económico, Roberto García Moritán, confirmó el término de su matrimonio con la modelo Ana Carolina Ardohain, mejor conocida como Pampita. Él publicó un comunicado de prensa, y ella rápidamente lo desmintió.

“Hace un tiempo que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, declaró García.

Sin embargo, Pampita no tomó mucho tiempo para desdecir a su expareja. Ella publicó en sus historias de Instagram, el siguiente texto: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre, y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”.

Posteriormente, ella compartió diversas capturas de pantalla de conversaciones amorosas que mantuvo con Roberto, las cuales eran de agosto y septiembre. Incluso de la fecha en la que especificó cuando le envió un enlace sobre rumores de ruptura entre ambos. Así que ese “hace tiempo” no correspondía hace más de 10 días.

Por su parte, Roberto respondió a estos dichos y escribió en sus historias de la misma red social. “Estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné hace un tiempo me referí al 20.09.24″, contestó.

“No te aceleres”

A un día de este escándalo, Pampita publicó un video motivacional en donde ella se ve paseando por una lujosa casa mientras estaba vestida con un traje de dos piezas de un intenso rojo, el cual era acompañado por un largo vaporoso tapado del mismo color.

Una voz en off comienza a entregar un inspirador mensaje, el cual cae como anillo al dedo para esta nueva etapa que está navegando la modelo “No te aceleres, no todo es hoy ni ahora, descansa, respira, la vida lleva un curso y tienes que aprender a ser paciente”, partió.

“Deja que el tiempo y Dios te guíen para llegar a ese lugar al cual tanto quieres estar. Ese lugar que tanto mereces. Algunas de las mejores cosas de la vida llevan su tiempo. Tu proyecto y plan de vida no es cualquier cosa así que ten paciencia y confía un poquito más en Dios, vas a estar bien”, cerró.