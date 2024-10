Nunca fue Faloon: Pancho Rodríguez reveló quién es su verdadero interés amoroso dentro de “¿Ganar o Servir?”

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Pancho Rodríguez dejó claro que está interesado solamente en una de sus compañeras de encierro, y no es Faloon Larraguibel.

Cabe recordar que durante los primeros días dentro de la hacienda del reality de Canal 13, el exCalle 7 comentó que tenía los ojos puesto en la comunicadora, sin embargo, ahora no se llevan muy bien. De hecho, el hombre tiene ganas de quitarle la capitanía de su equipo.

Otra que también había estado interesada en Pancho sería Gala Caldirola, quien según las palabras de la exYingo a Pangal, la española puso sus ojos en el chileno.

La confesión de Pancho

Sin embargo, ninguna de ellas despertó el corazón de Pancho, de hecho, en la más reciente transmisión del programa sorprendió al confesar que está interesado en otra mujer.

Durante una conversación tipo entrevista que compartieron con Javiera, Botota le preguntó a Pancho: “¿Quién te ha llamado la atención acá adentro?”.

Fue entonces cuando Pancho reveló que quien realmente le atrae es Daniela Colett, destacando que le gusta su estilo de vida.

“La más linda y la que es más parecida a lo que a mí me gusta de una mujer es Daniela, su estilo de vida, el surf y el yoga. Eso me gusta de una mujer”. Eso sí, aseguró que no un terreno en el cual quisiera interferir puesto que está en una relación con Luis Mateucci.

Su amistad con Gala

Sobre Gala, Pancho reafirmó que la encuentra “muy guapa” y que actualmente mantenía una relación de amistad con ella, sin intenciones románticas por el momento.

“Pero la Gala te tiene muchas ganas”, le dijo Botota, a modo de copucha. A lo que Rodríguez contestó: “¿A mi? No, somos amigos”.

Sobre si existe la posibilidad de que ocurra algo entre ellos, Pancho no lo descartó. “Depende, es que yo la veo como amiga”, sostuvo, mientras que Botota y Javiera le comentaron que existe una química entre ambos.