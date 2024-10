“Sentí que toda la casa me odiaba”: Manuel Napoli rompe el silencio tras polémico corte de pelo a Yuhui Lee

Manuel Napoli, quien recientemente renunció al reality show, hizo una aparición especial en el estudio junto a Alexandra “Chama” Méndez. Luego de su salida voluntaria, tras la eliminación de la venezolana, el italiano aprovechó la oportunidad para sincerarse y abordar uno de los momentos más controversiales de su participación: el corte de pelo a Yuhui Lee, que realizó sin el consentimiento de su compañero.

El incidente, que generó una oleada de críticas tanto dentro como fuera de la casa, fue uno de los factores que provocaron una crisis en la convivencia de Manuel. Al ser consultado por el presentador Michael Roldán, el exconcursante no esquivó el tema y reconoció su error. “Me equivoqué”, admitió de inmediato. “Me di cuenta al mismo tiempo, porque ya al momento en que yo bajé la máquina, dije en mi cabeza ‘joder, qué cagada’”, confesó.

La reacción de Yuhui, uno de los concursantes más queridos por el público, no solo afectó a Manuel emocionalmente, sino que también lo hizo reflexionar sobre la naturaleza de sus acciones. “Me sentí mal, no me sentí mal por el hecho de que todo el mundo me criticó, es que me sentí mal por él”, explicó Napoli. “Al mismo tiempo, a él lo vi triste. Obviamente, yo pensaba aún más en cómo se sentía él”, agregó.

“Toda la casa me estaba hundiendo”

Manuel relató que la reacción de la casa tampoco ayudó a mejorar su estado de ánimo. “Toda la casa me estaba hundiendo, un poco me molestó también. Intenté alejarme, aislarme, me dolía verlo así” , confesó. La tensión no solo fue con el grupo, sino que incluso afectó su relación con Yuhui, a quien Napoli pidió disculpas en varias ocasiones.

“ Pero, cuando lo conversé con él, también sentí que toda la casa me odiaba . Yo recuerdo perfectamente lo que me dijo Yuhui, que no hacía falta decirle ‘disculpas’ o ‘perdón’, pero yo hasta ayer le pedí disculpas. Él me dijo ‘Manu, yo no lo acepté, porque has sido tú, porque te quiero, si fuera otra persona me habría enfadado’”, contó el italiano, mostrando el lado más humano de la relación que ambos compartían.

Sin embargo, para muchos dentro y fuera del reality, el perdón no fue suficiente. Diana Bolocco, conductora del programa, señaló que, aunque Yuhui lo perdonó, el incidente afectó la dinámica que tenían en la casa. Mientras tanto, Roldán añadió que “ese perdón era un poco porque Yuhui es imposible que pelee”.

A pesar de todo, Manuel defendió el carácter de su compañero y resaltó que Yuhui no es alguien que permita que lo pasen a llevar. “Yo me acuerdo perfectamente de un Yuhui que tiene un carácter cuando lo tiene que sacar, demostró que lo tiene con Sebastián (Ramírez) (...) Él es 100% bueno, pero si alguien le molesta, si alguien lo insulta, si alguien le hace daño, él se sabe defender”.

Finalmente, Manuel cerró su intervención asegurando que aún siente culpa por lo ocurrido. “Muchas veces que yo hablé con él, le miraba el pelo y obviamente a mí me duele. Pero sé que él está bien, está en su mejor momento... Yo todavía me siento culpable de lo que hice”, cerró el exparticipante.