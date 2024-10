“Me encanta que seas tan valiente y real”: Papá de Fran Maira respaldó a su hija tras fuerte pelea con Oriana Marzoli

Hace solamente un par de episodios que Fran Maira y Oriana Marzoli protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante la más reciente prueba de eliminación en “¿Ganar o Servir?”, generando varias reacciones en las redes sociales.Una de ellas fue la del papá de la exGran Hermano, quien dio su opinión con respecto al conflicto que terminó con la amistad de ambas.

Cabe recordar que el momento se dio después de que se diera a conocer que Javiera Belén abandonaría el encierro de Canal 13 tras perder la competencia contra Facundo González.

Fran apoyó en todo momento a su amiga, quien según sus palabras habría estado a pocos segundos de alcanzar al argentino. Esta situación molestó a Oriana puesto que es su actual pareja.

“Casi lo pillaste, estabas ahí al lado”, animó Maira a Javiera, a lo que Marzoli reaccionó: “¿Tú crees que (Facundo) lo ha hecho al 100 por 100? No creo que sea tan así. No seas tan injusta, me parece injusto con él, él es tu amigo y no te ha hecho nada”, le reprochó.

“¿Injusta por qué? Ella es mi amiga también, y cuando Austin se fue te burlaste… Sororidad por las mujeres, amiga. Qué lindo es ver a una mujer dándolo todo, no entiendo por qué te enojas, obvio que lo hizo bien y que lindo felicitar a una mujer”.

“No tiene nada que ver con que yo quiera que se vaya Facundo… Cuando se fue Austin estaban todos contentos, entonces cero respeto para mí ese día”, agregó Fran Maira, hecho que fue negado por Oriana.

“¿Me estás diciendo mentirosa? ¿No dijiste cuando llegaste que Austin se fuera pa’ su p… casa? Te burlaste y yo era tu amiga y eso sí es feo. Me dijiste que preferías incomodarme y faltarme el respeto por irte frente a mi novio”.

La defensa del padre de Fran

El registro de esta pelea fue compartido por el papá de Fran, Alejandro Maira, en sus redes sociales, quien destacó el gesto de su hija con su amiga Javiera.

“¡Grande Fran! Me encanta que seas tan valiente y tan real, apoyando siempre a las personas que quieres”, escribió en su historia de Instagram.