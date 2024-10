“No es que hayamos salido juntos”: Jean Philippe Cretton aclara supuesta noche de juerga con Jorge Valdivia

Durante el fin de semana se habló que el animador de TVN Jean Philippe Cretton había estado de juerga junto al exfutbolista Jorge Valdivia. Fiesta donde después se filtró la denuncia que una mujer realizó contra el exfutbolista, acusándolo de agresión física y verbal.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a días de la celebración ocurrida en un bar del sector oriente, el animador de “Mi nombre es” refirió a la supuesta amistad con Valdivia, aclarando que solo fue un encuentro fortuito, al coincidir en el mismo lugar. Pero, no estuvieron juntos como se dijo en un principio.

Así lo señaló a la periodista de Que te lo digo, Paula Escobar, agregando también que tampoco vio ninguna polémica ni pelea, como la que se le acusa al futbolista.

“El tema no es que nosotros hayamos salido juntos. Yo lo pillé allá, porque estaba con mi amigo (Nicolás Opazo), y después me fui con otro grupo de amigos, así que no vi ni supe nada de eso que me dices”, recalcó.

Supuesta noche de romance y furia de Jorge Valdivia

Tras esto, desde el programa difundieron el audio de quien habría estado presente aquella noche.

“El fin de semana, Mago Valdivia estuvo en esta discoteque, la gente que trabaja claramente no quiere hablar ya que el público que estuvo presente en la fiesta grabó al Mago Valdivia que estaba con una mujer en la fiesta. Entonces la gente pescó los teléfonos y empezó a grabarlos y él al darse cuenta agredió -sino me equivoco, de fuentes muy cercanas y directamente de las víctimas que claramente no quieren contar por un tema que los pueden despedir- él las agredió, les quitó el teléfono”, relató el contacto.

De hecho, reveló que la persona que fue agredida “hizo la denuncia, constató lesiones” y agregó que la gente fue sacada del recinto, para darle la preferencia a él.

“Lo vieron muchas personas, como cuatro fueron agredidas por Mago Valdivia por intentar sacar una foto grabarlo”, sentenció la personas que presta servicios en Club 30.