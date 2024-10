“Vamos a romper la cuarta pared”: Revelan nombre de nuevo personaje que ingresará a la casa de “Gran Hermano”

Durante la noche de este jueves, la producción de “Gran Hermano” sorprendió a los televidentes revelando que llegará otro personaje a la casa más famosa del mundo en estos días.

El inesperado anunció se dio en la más reciente transmisión del react del programa, en donde el encargado del espacio, Claudio Michaux, dio a conocer la noticia.

“Vamos a romper la cuarta pared. El tío Michoca va a ingresar a la casa de Gran Hermano. Estoy vuelto loco, pero no les puedo decir a qué todavía”, reveló el humorista.

“¿A propósito de una renuncia?, ¿del repechaje?, vaya a saber uno, pero de que entraremos, entraremos”, aseguró el comediante, quien se ha ganado el cariño del público durante la primera y segunda temporada del reality de CHV.

Sobre cuándo pisará la casa más famosa del mundo, Claudio aseguró que será durante la próxima semana. “Vamos a estar el día lunes, este lunes”.

“Así que ojalá que no se vaya Waldo en domingo, que lo último que me falta es no poder conocerlo después de hablar tanto de él”, bromeó Michaux.

Finalmente, el comediante comentó a los seguidores y seguidoras del “Gran Hermano” que todo se logró gracias al apoyo que le han mostrado en las redes sociales. “Lo han logrado, no sé cómo, pero la comunidad de Twitter (X) lo logró”, cerró.

Otra invitada al reality

Cabe destacar que Claudio no ha sido la única persona que ha sido invitada al espacio de telerrealidad, recordemos que Cony Capelli en estos momentos se encuentra siendo parte de la casa por algunos días.

De hecho, la ganadora de la primera temporada del reality de CHV entró hace algunos días al encierro para compartir con los participantes que quedan dentro, siendo parte de las diversas dinámicas, votaciones, pruebas y todo lo que conlleva ser jugadora de “Gran Hermano”.