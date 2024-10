“Me duele escuchar que soy violento”: Manuel Napoli responde a las críticas tras ser catalogado como “agresivo” tras su paso por “Gran Hermano”

Manuel Napoli respondió a las críticas de los televidentes de “Gran Hermano”, quienes en más de una ocasión lo criticaron por su actuar en los conflictos que protagonizó dentro de la casa más famosa del mundo.

Cabe recordar que italiano renunció al programa luego de que Alexandra ‘Chama’ Méndez, su interés amoroso, fuera eliminada a través de la votación popular.

Ante su inesperada salida del encierro, Manuel se refirió a las semanas que estuvo dentro del reality e hizo una especie de mea culpa por su participación.

En primera instancia, se refirió a su discusión con Angélica Sepúlveda y al polémico corte de pelo a Yuhui Lee. “Esas son cosas de las de que me arrepiento desde que salí”, dijo en una conversación con Página 7.

Posteriormente, le consultaron sobre los mensajes que lo acusan de ser agresivo en redes sociales, a lo que el italiano expresó: “Yo no creo que sea una persona violenta, puede ser que alguna forma de ser es más fuerte respecto a otros. Adentro se hace todo más grande, uno ve que cosas que son tonterías, pueden transformarse en algo más grande”.

“Si he demostrado eso, lo siento de corazón, porque me duele escuchar que soy violento o agresivo, porque sé que no lo soy”, lamentó.

Manuel está arrepentido

En relación a su conflicto con la “Fierecilla de Yungay”, en el cual el terminó golpeando una pared y diciendo fuertes palabras en contra de Angélica, Manuel enfatizó en que se arrepiente de lo sucedido.

Eso sí, aseguró que no tiene intenciones de volver a encontrarse con ella lejos de la casa más famosa del mundo.

“Lo que dije no es un ejemplo que tengo que dar, sobre todo cuando uno sale en la tele, tampoco en la vida diaria”, expuso Manuel Napoli.

“¿Me arrepiento? Sí, pero tener una conversación con ella, creo que no”, concluyó el italiano al medio ya mencionado.

Recordemos que este no fue el único conflicto que protagonizó el italiano dentro de su estadia en “Gran Hermano”, ya que también se refirió con duras palabras a Michelle Carvalho después de que Chama abandonara la casa, a quien amenazó con hacerle “la vida imposible” a la brasileña porque le echó la culpa de la eliminación de la venezolana.