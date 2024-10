“Tuve que notificarme contra mi Canal 13”: Pamela Díaz por querella interpuesta a Oriana Marzoli

El espacio televisivo de Canal 13 de corte farandulero, Hay Que Decirlo, se ha robado las tardes cahuineras de la pantalla chica. Con un vasto panel que se consolida día tras día, de lunes a viernes tiran las mejores papitas del mundo del espectáculo. En esta ocasión, uno de los rostros del programa soltó unas declaraciones que están que arden.

La animadora Pamela “ La Fiera” Díaz, luego de que presentaran a los dos nuevos reclutas de Palabra de Honor –Oriana Marzoli y Fabio Agostini– confirmó una acción legal que tomó en contra de una de sus excompañeras de ¿Ganar o Servir?.

Precisamente, la recluta española recién confirmada, Marzoli, es quien fue interpelada por esta medida que tomó Díaz. “Quería informar, como ustedes saben yo me querellé por lo que pasó con Oriana, con el tema del cuchillo y todo eso... no la pude encontrar, y de hecho se cambió de varios Airbnb, lo vimos con el abogado. Así que tuve que notificarme contra mi Canal 13” , comenzó de esta manera la interrupción de La Fiera.

“Se están enterando todos ustedes como equipo, pero hablé con los jefes máximos, y obviamente le hace el contrato Canal 13 a Oriana, y por ende, obviamente, yo tengo que ir con mi abogado donde corresponde, porque yo en general no miento y yo siempre dije la verdad. Así que, Oriana, me imagino que en Perú no le va a pasar nada, pero cuando llegue a Chile, me imagino, que vamos a tener que hablar con el abogado y todo eso”, detalló la conductora.