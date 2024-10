“Voy a pensar antes de hablar”: Florencia Araneda sorprendió a su padre con inesperada y particular habilidad

Florencia Araneda tuvo un momento de sinceridad extrema durante la segunda temporada del podcast junto a su familia “Tenemos que hablar”, en donde sorprendió a su padre con una inesperada y particular habilidad.

Cabe señalar que estamos a solamente unos días de que se estrene la nueva edición de programa del clan Vacarezza- Araneda, en cual conversan de diversos temas familiares y dar a conocer al público un poco de sus íntimas aventuras.

En este contexto, es donde se publicó un adelanto de este proyecto familiar Rafael Araneda, Marcela Vacarezza, y sus tres hijos mayores, Vicente, Martina y Florencia, revelando detalles desconocidos de su vida.

Cuando era el turno de la retoña del medio, la joven expresó: “Voy a pensar antes de hablar, algo que debería haber aprendido hace mucho tiempo”.

Tras esto, leyó la pregunta: “¿Qué es algo que he hecho tantas veces, que podría hacerlo con los ojos cerrados?”.

“Matar piscolas”, contestó al influencer, haciendo referencia que puede consumir este trago de bebida alcohólica de manera rápida y fácil.

Esta confesión sorprendió al “Tío Conductor”, quien solamente la atinó a mirar de manera seria mientras sus demás hijos reían.

Florencia abandonó a su familia y regresó a Chile

Cabe recordar que la hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda decidió volver a Chile tras más de 4 años viviendo en Estados Unidos, esto porque se proyecta más en su tierra natal.

“Me han preguntado mucho por qué me vine y hay muchas páginas diciendo que me vine porque quería entrar a un reality, y no, no es por eso. Es una decisión que vengo tomando desde hace tiempo, que hace harto está en mi mente y es más que nada porque (Chile) es el lugar donde me proyecto, soy feliz y donde quiero vivir”, aclaró la influencer hace algunas semanas, cuando dio a conocer la noticia.

Eso sí, Florencia aseguró que ejecutar este cambio no fue para nada fácil por la cercanía que tiene con su familia. “Me daba susto y no me sentía lista para dar este paso (...) Si era salir de mi zona de confort, era lo que quería hacer”.