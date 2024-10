Titi García-Huidobro sorprendió al revelar que le propusieron ser parte de la revista Playboy

La animadora Titi García-Huidobro realizó una impactante confesión que dejó a sus compañeros con la boca abierta en el panel de “Cómo estamos hoy!” de Tevex. Ellos estaban hablando de las celebridades chilenas que se aventuraron en las plataformas de adultos como “OnlyFans”, “Unlock”, “Arsamte”, “OnFayer”, entre otras.

Ella tuvo una aproximación con el contenido erótico, y recibió un ofrecimiento de nada más ni nada menos que la reconocida revista fundada por Hugh Hefner. “Yo una vez iba caminando por una calle en Miami, y de repente me ofrecieron ser parte de la revista Playboy, hace hartos años, cuando no tenía hijos”, reveló.

A ella le consultaron sobre cómo iba vestida para llamar la atención de un recrutador de la revista para adultas, y Titi respondió que simplemente estaba utilizando la moda que se ocupa en Miami, llevaba una minifalda de mezclilla y un traje de baños.

La animadora contó que “se me acercó un gallo, me dijo que trabajaba en Playboy, me mostró su credencial, sus cuestiones, y me dijo ‘queremos saber si te gustaría participar en unas fotos de la revista. No me dijo ni cómo ni cuándo, ni no sé qué”

Sin embargo, Titi García-Huidobro no accedió a la oferta, ni siquiera llegó a hablar de montos con el hombre de Playboy. Él le propuso que se juntaran, lo que se sumó a las razones para rechazar el ofrecimiento.

Su breve romance con Julian Elfenbein

Hace unas semanas, Titi García Huidobro también sorprendió al hablar sobre un romance con un famoso personaje de televisión cuando ambos eran más jóvenes. Ella tuvo un affaire con Julian Elfenbein, el hombre que estaría siendo tentado para ser el próximo animador del Festival de Viña del Mar.

“No pololeamos, pero sí anduvimos. Fue hace mucho rato, estudiábamos juntos en Chilefilms, cuando él tenía los rulos gigantes. Es muy simpático Julián la verdad, no fue un pololeo formal, no hubo inicio y término, pero se dieron las cosas, iba a mi casa, tomábamos solcito, la pasábamos bien”, contó.