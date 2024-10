“Tenemos una relación de 6x6″: Angélica Sepúlveda explicó la particular dinámica que tiene con su pareja Gürsel Saglam

La relación de Angélica Sepúlveda y Gürsel Saglam ha sido objeto de fascinación de los seguidores de la chica reality desde sus inicios. Todos quieren saber sobre el estado de este romance, y una de las últimas noticias que recibimos sobre ellos es que se habían separado.

Los panelistas de “Zona de estrellas” no perdieron la oportunidad de consultarle a la “Fierecilla de Yungay” sobre su relación cuando la tuvieron sentada en el programa. Angélica confirmó que ellos tienen una dinámica particular, y están lejos de haber terminado.

Ella recordó cuando en ese mismo panel afirmaron que “El turco” la estaba engañando y ella no sabía, pero resulta que Sepúlveda sí estaba enterada, y no se trataba de una infidelidad precisamente. “Yo sabía todo, de hecho, soy tan bruja que tengo la clave de todo, Instagram, Facebook y todo. Él también”, contó.

Angélica Sepúlveda Captura: Zona de Estrellas

¿Una relación 6x6?

Al especificar cómo es esta relación a distancia, Angélica no tuvo problemas en entregar detalles sobre su romance. “Nosotros tenemos una relación de 6x6 (como los turnos de minería), pero en meses”, partió comentando.

Ella confesó que no viaja tanto al hogar de Gürsel, y cuando lo hace se devuelve rápidamente. “Él siempre viene por 6 meses a Chile, después se devuelve. Voy yo, estoy un ratito y regreso porque tengo compromisos con mi familia, sobre todo en el verano, porque nosotros vivimos en el campo y tenemos un local”, explicó. Ella comentó que incluso su pareja hace entregas a domicilio, cooperando en su emprendimiento.

Entrando de lleno a confirmar si es que sigue o no con su pareja, la Fierecilla comentó “yo no soy una mujer posesiva. Una persona que me quiera tiene que darme toda la libertad, entonces si yo exijo libertad, tengo que darla”.

“Nadie tiene que estar contigo por una imposición, yo no funciono de esa manera. Entonces, cuando yo digo que terminamos es porque él se va, porque es verdad. Yo le digo: ‘en el momento que no estamos juntos, tú estás libre y yo también’”, cerró.