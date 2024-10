“Verte crecer es magia pura”: Benjamín Vicuña le dedicó unas tiernas palabras a su hijo Benicio en el día de su cumpleaños

Él siempre ha sido un padre chocho, y a la hora de celebrar un nuevo año de vida de alguno de sus retoños, no escatima en palabras para expresar su afecto. El actor Benjamín Vicuña escribió un tierno mensaje este sábado 12 de octubre cuando se conmemora el cumpleaños de su hijo Benicio.

Vicuña publicó una foto junto a su pequeño en su cuenta de Instagram, y procedió a dedicarle unas afectuosas palabras. “Mi niño valiente. Benicio, el conquistador de América. Tus sueños se cuelan en los míos y se transforman en realidad”, partió.

“Despertar a tu lado es lo más lindo de la vida, verte crecer es magia pura. ‘Me siento viejito’ y ‘ya me puedo hacer tatuajes’ son algunas de las frases del cumpleañero”, continuó el orgulloso padre.

“Los dos dígitos le pegaron mal. Ben 10, feliz cumpleaños, amor”, cerró la dedicatoria hecha para el hijo que comparte junto a Pampita.

¿Animaría el Festival de Viña?

En medio de la separación entre la modelo y bailarina argentina Ana Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, y el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Roberto García Moritán tras supuestas infidelidades, el padre de cuatro de sus hijos, Benjamín Vicuña, salió a colación por la ruptura amorosa de su exesposa.

Lejos de este contexto farandulero, en un evento de Savory por su nuevo helado Mega Trio, el actor fue consultado por Publimetro sobre un posible interés en la animación del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

“No, no, no... las veces que lo he visto, me parece súper exigente, difícil. Vi al Pancho Saavedra. Es verdad que, todavía –quizás–, no sé si hay que cambiar los premios o el formato, pero es muy guionado, es mucha exigencia, y no es lo mío”, fue tajante Vicuña en su respuesta.

“Yo soy actor, amo lo que hago, pero me parece que es súper difícil, la verdad que me parece difícil. Es un escenario espectacular, creo que son unos premios que a todos nos llenan de orgullo, pero de ahí a...”, sentenció el profesional.