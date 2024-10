“Creo que son personas que no les da para hacer otras cosas”: Pamela Díaz realiza potente reflexión sobre Cathy Barriga y su debut en plataforma para adultos

Pamela Díaz aprovechó unos minutos en su programa “Hay que decirlo” para realizar una reflexión en torno a la llegada de Cathy Barriga a la plataforma para adultos OnFayer.

Cabe recordar que durante esta semana, la exalcaldesa de Maipú debutó realizando contenido erótico mientras se encuentra en arresto domiciliario, y ha generado una ola de reacciones tanto en el mundo de la política como en el del espectáculo nacional.

En este contexto, es donde “La Fiera” se refirió a esta situación: “Voy a decir algo muy personal, que a lo mejor puede sonar un poco señora porque soy muy anticuada para mis cosas...Voy a tratar de decirlo de una forma que no me vea fea”, partió diciendo.

“Siento que cada uno está en el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo, si se te cruza hacerlo es problema tuyo y uno tiene que respetarlo porque cada uno con su vida”.

Posteriormente, aseguró que no es una decisión sencilla unirse a este rubro y comentó que en su caso, no lo haría.

“Si yo, Pamela Díaz, en mi situación, quedara sin pega, ojo que no es una opción fácil cuando todo el mundo dice ‘es fácil abrir un Only Fans o Arsmate’. No sé si es tan fácil que todo el mundo sepa cómo soy y vean todo mi cuerpo, son pocos los que lo conocen, con suerte me caben en una mano”, expresó.

“Yo me decía ¿qué pierdo yo? (...) Espero que se entienda con respeto, yo siento que la mayoría de las personas que abren estas plataformas o se muestran de manera sexual o no tanto… Creo que son personas que no les da un poco para hacer otras cosas”, explicó, a modo de opinión personal.

Las consecuencias

Por su parte, Pamela destacó que “yo prefiero, de acuerdo a como estoy criada, como soy y lo que quiero mañana en mi vida, esto me va a traer un costo”.

“El costo es que soy Pamela Díaz y estoy criando también (…) yo les pregunté a mis hijos y los puse en una posición de qué pasaría si yo mañana no estoy trabajando en esto, y ellos dijeron ‘mamá, da lo mismo, haz lo que tú quieras’”, expuso.

“Después una como mamá dice ‘claro, el cabro no puede pensar más que yo, si es mi hijo’, lo adoro y lo quiero, pero el día de mañana yo voy a tener una repercusión cuando estoy cuidando una niña de 8 años”, continuó.

De igual manera, Díaz enfatizó en que ella es “afortunada” puesto que “puedo trabajar en otra cosa, pero hay gente que no puede trabajar en otra cosa, pero si pienso que en un asado familiar el amigo de mi papá vea esto y yo me sentiré incomodísima o que mis marcas se puedan ir”, confesó.

Finalmente, con respecto al caso específico de la exalcaldesa de Maipú, Pamela dijo: “Cathy estuvo a punto de meterse en una campaña presidencial, o sea, la gente la quería, en Maipú era la más creíble, pero pasan estas situaciones y dices ‘qué fome, pues ella sí tenía condiciones en un momento’”, cerró.