Luis Jiménez cuenta cómo enfrenta su separación con Coté López: “Estoy en terapia”

Luis “Mago” Jiménez, exfutbolista y ahora empresario, compartió abiertamente detalles sobre su vida personal en Instagram, tras su separación definitiva de la modelo y empresaria María José “Coté” López. En una reciente sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores, Jiménez reveló cómo ha lidiado con este proceso y su situación actual.

En septiembre de este año, Jiménez confirmó su quiebre matrimonial con López, tras años de relación. “Esta es la pregunta que más se repite. Estoy soltero, sí. Nosotros con la Jose nos separamos en septiembre del año pasado, después tuvimos un par de situaciones en las que volvimos, lo intentamos, pero finalmente no se dio”, explicó en su cuenta de Instagram. En esa misma ocasión, añadió que: “También para que no haya más especulaciones, nosotros firmamos los papeles de divorcio en enero, así que en febrero, si no me equivoco, estaríamos divorciados”.

A casi dos meses de este anuncio, Jiménez ha decidido compartir más sobre cómo ha enfrentado emocionalmente este cambio. Este miércoles, al ser consultado por sus seguidores sobre su bienestar tras la separación, se sinceró sobre su presente actual tras la separación.

“Simplemente siento que es un proceso y que al final todo va a estar bien”, declaró de entrada.

“Estoy en terapia, he tenido momentos malos (mucha pena) y buenos (esperanza), pero insisto que es un proceso que todos vivimos al momento de una separación, poco a poco todo se va ajustando y me voy sintiendo mejor día a día”, afirmó el empresario, reconociendo las dificultades de este tipo de rupturas. “Lo importante es aceptar la realidad”, cerró el deportista.

Luis Jiménez cuenta cómo ha enfrentado su separación con Coté López

Uno de los temas más recurrentes entre las preguntas fue la relación con sus cuatro hijos menores. En respuesta, Jiménez aseguró que la separación no ha afectado su vínculo con ellos: “Prácticamente vivo con ellos, así que no ha sido nada difícil”. Además, detalló que mantiene un régimen de visitas junto a Coté, con quien está en trámites de divorcio.

“Cuando dos adultos se separan, los niños no tienen la culpa y no toman esa decisión. Ellos necesitan tanto de su mamá como de su papá. Es lo más sano para que crezcan de la mejor manera”, expresó Jiménez.

Respecto a la posibilidad de formar una nueva relación, Jiménez fue categórico: “Enamorar, seguramente. Formar una nueva familia, no lo creo”.