“Yo nací sin miedo”: Daniela Aránguiz reiteró sus disculpas a Daniella Chávez y aseguró no temerle a una posible demanda

Una nueva disputa tiene Daniela Aránguiz con otra tocaya. Esta vez no es con Daniella Campos, sino con Daniella Chávez. Esto después de asegurar que ella se desempeñaba como dama de compañía, tras ver una imagen de ella en un sitio web que promociona este servicio. Dicha fotografía fue ocupada sin autorización de la modelo.

“Ella también es dama de compañía, gana mucha plata, y también está dentro de una página. No estoy diciendo que es prostituta, ojo, pero sí tengo entendido que hay valores por ir a comer con ella, salir a un cumpleaños con ella”, señaló en el programa de farándula, “Sígueme”.

Esto no le cayó nada de bien a Chávez, quien cansada de ser esteriotipada por hacer contenido erótico, anunció que se va a querellar en contra de la ex del Mago Valdivia. “La señora Daniela Aránguiz se acaba de ganar una demanda por injurias de mi parte! Que no le digan que no le avisé”, publicó en sus historias de Instagram.

En otro descargo, la modelo defendió su trabajo y dijo “soy feliz y orgullosa, porque todo lo que tengo me lo he ganado yo con mi esfuerzo. Ningún hombre ha venido a mantenerme, todo lo que tengo no es gracias a otra persona”.

Aránguiz salió al paso para disculparse públicamente con Chávez por sus dichos en el programa de TV+. “Creo que hubo un malentendido entre Daniella Chávez y yo. La verdad es que de repente uno se deja llevar por las cosas que lee en páginas”, escribió.

“Quiero aclarar que ella me contó que esa información era falsa, así que como soy bien mujer para mis cosas le pido las disculpas correspondientes, porque quizás le debí preguntar antes de decir que, al parecer, ella se dedicaba a ser dama de compañía sin afirmar nada, claramente. Lo siento mucho, Dani. No fue mi intención herirte”, añadió.

Sin miedo a la demanda

A pesar de estas disculpas públicas, la demanda sigue y va a pedir el castigo máximo. Daniela Aránguiz le puso el pecho a las balas, y se refirió a este episodio en su programa “Sígueme” de TV+. “Nunca quise ofenderla, pero yo nací sin miedo. El día que nací el miedo no fue parte de mí y nunca lo va a ser”, partió.

“A mí, si alguien me quiere demandar y cree que eso es lo correcto, bienvenido sea, porque yo no le tengo miedo a nadie. Siempre lo he dicho. Las cosas se hablan con respeto y yo dije que ella no es prostituta, y lo vuelvo a repetir. Jamás hablo sin tener una prueba, y yo lamentablemente me confundí”, aclaró.

“Jamás ha criticado a nadie con lo que hacen o no con su cuerpo, tengo muchos amigos que se dedican a vender este tipo de contenidos. Yo jamás voy a criticar a alguien por sus decisiones personales, y por mostrar lo que quieran o no mostrar. Al revés, ayer felicité a Daniella Chávez por sacar adelante a su familia”, continuó.

Con respecto al palo que le tiró Daniella por su situación económica ligada al trabajo de Jorge Valdivia, la panelista comentó que “es verdad a mí me mantuvo un hombre durante muchos años de mi vida, y capaz la plata que hicimos entre los dos, me va a mantener hasta que me muera. Pero yo no he mantenido a ningún hombre”, cerró Daniela Aránguiz.