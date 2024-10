“Decidieron tomarla como propia”: Mario Velasco acusa a Mega por adjudicarse idea de programa de espectáculos

Aún ni se conoce la fecha para el debut del nuevo espacio de espectáculos de Mega, Only Fama, y ya está dando que hablar al exterior del canal. Todo esto porque un periodista acusó a la señal televisiva de, supuestamente, haberse apropiado de un programa ideado por él.

Cabe recordar que esta nueva apuesta del canal ubicado en Vicuña Mackenna, Ñuñoa, será conducida por la reciente incorporación al área de entretención de Mega, conocida como la Dama de Hierro, Francisca García-Huidobro.

¿Quién hizo esta acusación?

Durante las últimas horas, el rostro de Zona Latina, Mario Velasco , levantó una alerta por haber sido víctima de un robo intelectual, ya que apunta a Mega de haberle arrebatado de las manos la idea del programa farandulero de lo que será Only Fama .

“Brillantes los cerebros de Mega. Al parecer, a Mega le gustó la idea y decidieron tomarla como propia y hacer un programa. Gasté mucha plata en hacer este material. No puedo usarlo, para que tú sepas cómo son las cosas en esta industria, pero el mundo es redondo y el karma existe, y sabes que te lo digo a ti. Sabes que te hablo a ti... ya nos volveremos a encontrar. Ya podré vengarme de esta traición”, detalló el comunicador.

Declaraciones luego del descargo de Velasco

Es preciso recordar que los cuatros panelistas del nuevo programa que “promete contar los secretos más ocultos del espectáculo nacional”, y que acompañarán a la animadora del espacio, son Daniela Aránguiz, Mariela Sotomayor, Michael Roldán y Paula Escobar.

Y en específico, uno de estos rostros fue consultada respecto a los dichos del conductor de Zona De Estrellas (Zona Latina): Mariela Sotomayor.

Ante Hay Que Decirlo (Canal 13), la Licenciada en Comunicación Social y exSPQ sostuvo que “yo no sé, y lo voy a decir con mucho respeto porque a Mario le tengo mucho cariño, pero yo no sé si a alguien le hace sentido que Mario Velasco, nadie más, pudiese haber tenido la idea de que volviese un estelar de farándula al estilo de lo que fuimos anteriormente con Primer Plano , con panelistas como los que estamos...”.

En relación a este sorpresivo recado de Velasco, Sotomayor agregó que “me da lata, porque, no sé, no conozco bien la situación también, ¿cachai’?. No he conversado con Mario; le tengo mucho cariño a Mario. Pero de verdad, yo lo único que puedo decir es que yo estoy trabajando en un proyecto que es genuino, en un proyecto que buscó a diferentes personas para generar algo, que es algo que estamos preparando con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con mucho profesionalismo, que hay un equipo de periodistas detrás, de productores, que tienen un gran reto, entonces, creo que, mirar ese trabajo en menos diciendo ‘esto fue una idea mía’, tampoco corresponde”.