“Actúan de una manera completamente irracional”: Julio César Rodríguez criticó al Gobierno por la tardía renuncia de Monsalve

Ayer salió a la luz una denuncia por agresión sexual en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la cual resultó con su renuncia al cargo. Él citó su relación con el Ministerio Público, con Carabineros y la PDI como una de las razones de su dimisión, para que no se entorpezca la investigación que se está realizando.

La denuncia se realizó este pasado lunes, y el martes fueron informados la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el Presidente de la República, Gabriel Boric. Pasó un poco más de un día para que se comunicara la renuncia de Monsalve, lo que ha generado críticas por la demora de la respuesta de parte del Gobierno.

El animador de “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez, se sumó a estos cuestionamientos. “Me enteré yo el martes en la tarde, cómo no se va a enterar la ministra. Digamos las cosas como son. Ella dice que se enteraron el martes y por eso el miércoles le dan libre. No es que nosotros estemos diciendo ‘creemos que se enteró’, ellos dijeron que se enteraron el martes, y también dijeron que le avisaron al Presidente”, partió.

“Lo que pasa es que actúan de una manera completamente irracional. Tú no puedes tener a un subsecretario del Interior dos o tres días sin sacarlo del cargo, esperando que un medio de comunicación te tire una nota”, continuó el comunicador.

“La Segunda tenía una nota pequeña, pero La Tercera tenía un reportaje. Algunos periodistas teníamos la información, pero no teníamos el escrito, entonces la cuestión ya estaba filtrada. No es creíble que la ministra no supiera nada hasta ayer, además que ella misma dijo que lo sabía el martes”.

“Es una locura”

Monserrat Álvarez, por su parte, cuestionó por qué mandaron al subsecretario a defender el presupuesto al Congreso, una vez que ya estaban enterados de la denuncia por violación en su contra. JC añadió que “yo creo más grave que eso es el cargo que ostenta Monsalve”.

“Esto tiene dos problemas: el comunicacional, que es lo que estamos hablando, si es que saben el martes por qué esperan que salga en la prensa, y que reaccionen junto con las publicaciones. Es una cuestión que de verdad hay que cortar algunos cuellos en La Moneda”, argumentó JC.

“Pero hay un tema de fondo, otro tema mucho más grave que los medios, y es que tú no puedes dejar a una persona investigada, que ya sabes que está siendo investigada por la Fiscalía, en el cargo que tiene porque él es el jefe de las policías. Eso es gravísimo”, continuó

“Monsalve, que es el jefe de las policías, que trabaja con Fiscalía y toda esta gente ¿Cómo sigue en el cargo dos días más? Es una locura (...) A Monsalve, apenas se puso la denuncia, tenían que haberlo de inmediato sacado del cargo, quitado el teléfono y hacer lo que corresponde, sobre todo por el cargo que él ostenta. Él tiene 48 horas para muñequear y hacer lo que quiera”, continuó.

“No es el colegio, poh. Te dimos permiso para que le fueras a decir a la familia. Oye, si no estai en cuarto medio. Tú tienes que reaccionar inmediatamente sobre todo por el cargo de Monsalve, por transparencia”, lanzó Rodríguez.