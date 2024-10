¿Fue considerado para “Only Fama”?: José Antonio Neme contó la firme sobre si es que existieron conversaciones en el canal

El animador José Antonio Neme es uno de los rostros más importantes de Mega, estando al mando del matinal “Mucho Gusto” junto a Karen Doggenweiler. Sin embargo, actualmente sólo se desempeña en dicha labor, y algunas veces hace una aparición en el departamento de prensa como cuando ha reemplazado a Rodrigo Sepúlveda.

PUBLICIDAD

Su carisma televisivo hace que la audiencia se lo imagine en horario estelar, y por lo mismo, en un contacto con “Que te lo digo”, Daniella Campos le consultó al periodista si es que estaba considerando para el próximo programa de farándula de su casa televisiva, “Only Fama”.

“No estuve cerca, tuve algunas conversaciones con el canal de hacer cosas distintas al matinal, complementarias más bien. Siempre está esa opción en Mega, yo tengo una súper buena relación con el canal en general, estoy súper agradecido”, partió respondiendo.

Only Fama (Mega)

“Me parece que el panel de Fran quedó muy bien diseñado”

“Me siento afortunado de plantear que me gustaría hacer algo complementario al matinal, ya sea algo de entretención, periodístico y en algún momento estuvo la opción. Una vez hablamos con César Carreño, que es el productor ejecutivo, yo trabajé con él en especiales del Festival, en ‘La Cabaña’, en fin”, reveló el animador.

“Por ahora, estoy en el matinal, vienen hartos temas con el Festival, programas satélites, galas, line up, más me parecía demasiado”, confesó el periodista.

De igual forma, aprovechó de tirarle flores al programa venidero. “Me parece que el panel de Fran quedó muy bien diseñado, y no porque Paula esté ahí ahora (en ‘QTLD’), no me interesa quedar bien con nadie. Pero, creo que quedó bien hecho”, agregó Neme.

“En el matinal vimos la promo, lo anunciamos, dijimos que se estrenaba el 25 de octubre. Es justo el día antes a las elecciones municipales, lo cual a nosotros nos hace súper bien porque un buen prime, calentamos la pantalla para el sábado”, apuntó.

“Da colorido, está entretenido, está irónico, está en el tono que Chile merece. Dejemos la tele de 80 años como ‘Viva el lunes’ y vamos para adelante. El programa luce bien”, cerró.