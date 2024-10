“No se metan en la maternidad de otra”: Vanesa Borghi le respondió con todo a sus detractores

La modelo Vanesa Borghi recibió su bendición el 28 de agosto del presente año cuando llegó Teo a su vida. Fue muy esperado por ella y su pareja, Carlos Gárces, y son unos padres chochos.

Sin embargo, como sucede en las redes sociales, es casi inevitable que personas decidan comentar juicios sobre cómo alguien lleva la vida, y en este caso, la argentina le mandó un mensaje a todas las personas que han criticado su rol como madre.

Ella publicó en sus historias una foto junto a su pequeño, y escribió un texto dirigido a quienes la han cuestionado. “No existen las ‘mamás perfectas’. Así que al momento de opinar o de juzgar a otra, piénselo dos veces... Además no se metan en la maternidad de otra a comentar cuando no se lo pidieron”, escribió.

Vanesa después prosiguió a republicar imágenes con su retoño, y una tierna foto de Teo.

Su reflexión sobre su maternidad

A una semana del nacimiento de su hijo, Vanesa Borghi compartió una reflexión sobre la maternidad, en donde confesó que han sido complejos los primeros días.

“Compleja, por momentos caótica pero inmensamente llena de amor”, caracterizó de esa forma a sus primeros días como mamá. “Se necesita una cuota grande de paciencia con la pareja y con uno mismo, porque con mi gordito Teo tengo toda la calma del mundo, él no se entera si el mundo se está derrumbando”, añadió.

“Pocas horas de sueño y misma rutina a diario, mudar, cambiar, dar papa y repetimos. Nadie dijo que sería fácil y si me lees puedes estar pensando que satanizo la maternidad, pero no ¡Para nada! Solo que no la romantizo y trato de asumir la realidad desde el amor infinito que le tengo a mi bebé y a la familia que hemos formado”, continuó su reflexión.

“Hay momentos que tengo ganas de llorar, estoy mucho más sensible al estar más cansada, pero nada que yo no haya elegido, nada que no quiera, porque amo ser mamá. ¡Con una sonrisa de mi gordito se arregló todo! Esos pequeños instantes en los que me mira, sé que todo está bien”, cerró Vanesa Borghi.