“He perdido tanto tiempo en odiar”: Pancha Merino se sinceró sobre una de las consecuencias de haber sido estafada

La actriz Pancha Merino tuvo un punto de quiebre en su vida, la estafa millonaria que sufrió la que le quitó una casa, cientos de millones de pesos que había ahorrado, y su matrimonio terminó quebrándose. El mejor amigo de la infancia de su exesposo, los engañó y esa traición no ha podido salir de su cabeza, por 10 años el pensamiento sigue rumiando.

Al principio de su nuevo podcast, “No seamos falsas”, que hizo con su amiga Berta Lasala, ella habló sobre los costos emocionales que ha tenido ser víctima de esta estafa, y el odio que ha manchado su alma.

La actriz partió admitiendo que siente que en cada etapa de su vida tiene un enemigo. “Me hacen daño, para qué hablar de los Jalaff que me estafaron, pero otra gente con otra personalidad dicen ‘filo’. Yo tengo amigos que le han hecho lo mismo, pero dicen que no quieren enrabiarse, lo perdonan y lo sueltan. Pero yo ahí estoy...”, confesó.

“Hay gente que le cuesta menos soltar y evita el conflicto. No es rabiosa como yo, yo entro en la rabia y en la guerrera, me pongo a pelear”, añadió.

Pancha Merino Captura: No seamos falsas

“Doy la cacha”

Su amiga le consultó cómo puede salir de ese estado de rabia para poder meditar, y la actriz comentó que se hizo una canalización que muchas personas que trabajan con las energías le han dicho: “si tú no perdonas, no vas a tener la prosperidad que tú quieres”.

Ahí es cuando Pancha Merino hizo una íntima confesión, “andar con odio es terrible. A mí lo que más me da rabia de que me hayan estafado, aparte del dinero, es el odio que he sentido. He perdido tanto tiempo y energía en odiar”, reveló.

Ante esto, se desdijo un poco ya que el nivel de odiosidad que sentía, ha bajado debido que por fin están respondiendo ante la justicia. “Llegó la justicia terrenal, están prontamente a irse presos. Ya se fueron presos los socios, así que yo creo que de la mano irán ellos”, informó.

“Siento que tengo que trabajarlo porque igual doy la cacha, como dice mi hijo Domi (...) Doy jugo, me tocan el tema y yo blablabla”, cerró.