“Son otras cosas las que te duelen...”: Berta Lasala confesó cómo se sintió al enterarse de la nueva pareja de Daniel Alcaíno

La actriz, Berta Lasala, lleva más de un año separada de su pareja de 20 años, Daniel Alcaíno, e incluso volvió a encontrar el amor. Sin embargo, no tiene problemas en hablar de la relación que mantuvo con el actor detrás de Yerko Puchento, y el fin de ésta misma.

Esta semana, la actriz de “Adrenalina” lanzó su podcast junto a su amiga, Pancha Merino, el cual se llama “No seamos falsas”. En el primer capítulo hablaron brevemente sobre el término de su relación con Alcaíno. La panelista de “Tal Cual” estaba recordando cómo le dolió el ego ver a la mujer por quien su expareja la dejó.

“A veces uno ni quiere a los hombres, pero el ego te duele”, reflexionó Berta, y Merino sacó su espíritu de “SQP” y le preguntó: “Amiga, ¿a ti te dolió el ego con la enfermera?”. Esto en relación a la nueva novia de su expareja.

Berta se rió y dijo “¿Con la Vero? No, de verdad que no me dolió nada. Son otras cosas las que te duelen, son las cosas que tú aguantaste, tú perdonaste, las que tú por años luchaste por algo que finalmente todo se fue por la borda”.

Vale mencionar que este capítulo se grabó antes que la actriz volviese a tener una relación romántica.

¿Cómo se tomó su hijo la separación?

A mediados de julio, en una conversación con Gaby Hernández para su podcast “No es por pelar”, Berta Lasala habló sobre su separación con Daniel Alcaíno. “Fue un proceso largo de separación, donde terminamos antes y luego volvimos porque nos extrañábamos… y después tomamos la decisión (definitiva), muy tranquilamente”, señaló.

Berta explicó que el quiebre fue para mejor, pues “los dos nos liberamos, estábamos mirando para distintos lados… pero nos tenemos un cariño enorme”.

Ella relató cómo se ha tomado el divorcio el hijo de la ahora expareja, Emiliano. “¿Qué te dijo de tu separación?”, le consultó la actriz y comediante, a lo que la expanelista de “Milf” contestó: “Nada, yo creo que ya cachaba todo, le dijimos ‘nos vamos a separar’”.

Al momento de divorciarse de Alcaíno, su hijo en común tenía 13 años. “No habla mucho, entonces no sé cómo se lo tomó, francamente, para ser honesta. No tengo idea si le pareció o no le pareció”, añadió.

A pesar de esto, Berta Lasala asegura que Emiliano “se ha adaptado a la casa del papá, con su nueva vida; a mi casa con mi nueva vida”.