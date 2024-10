Sergio Rojas nuevamente arremetió contra Pamela Díaz: “Además de ser mal educada, es muy mala profesional”

La guerra entre animadores de farándula continúa. El periodista Sergio Rojas sin perdón ni olvido con Pamela Díaz después del desaire que se le hizo en el programa “Hay que decirlo” cuando lo presentaron como el nuevo recluta de “Palabra de honor”.

La Fiera optó por guardar silencio y no emitir comentarios sobre su excompañero de “Me Late”. Por lo mismo el reportero de “Que te lo digo”, Tomasito, fue a hablar con Pamela Díaz sobre el supuesto ninguneo. La chica reality seriamente le dijo “¿Cómo supuesto? Dime las cosas como son, el supuesto no me gusta”.

“A Sergio le molestó que no hablara de él. No me cae mal, no quise hablar de él ese día, no tengo drama, no tengo problemas. Porque no tengo ganas (de hablar de él) nomás”, respondió Díaz.

Sergio Rojas y Pamela Díaz Captura: Canal 13

El descargo de Sergio Rojas

Sergio Rojas, en un contacto a distancia con su programa, él no se guardó nada. “Yo concuerdo completamente con ella, pero eso habla de la mala educación porque obviamente es algo en lo que ella no se maneja”, partió.

“Cuando tú tienes un programa de farándula, y hay un rostro que es parte de tu área programática, uno como profesional no es que tenga ganas o no tenga ganas de hablar de alguien, es tu trabajo. A Pamela le pagan por hablar de los rostros, especialmente si son parte de su canal”, continuó el periodista.

“A mí me parece que además de ser una mal educada, es muy mala profesional porque ella tiene que levantar el producto más importante de la estación televisiva. Entonces, Pamela estás equivocada porque tú eres conductora y una asalariada de Canal 13, tienes que hacer lo que tus patrones te dicen”, añadió.

Sergio Rojas y Pamela Díaz Captura: Que te lo digo y Hay que decirlo

Su experiencia pasada con Pamela Díaz

El animador de “QTLD” recordó que este problema también lo tuvieron cuando trabajó con ella en “Me Late”. “Pamela iba a trabajar cuando se le paraba el traste, y cuando no quería no iba. En ocasiones cuando estaba en el programa se ponía a hacer dibujos o se ponía a pintarse las uñas”, lanzó.

“Resulta que a nadie le pagaban la cantidad que le pagaban a Díaz, sobre los 2 millones de pesos, por ir a calentar un asiento y eso es una falta de respeto para todos lo que hacemos televisión”, complementó el periodista.

En el panel transparentaron que omitieron una parte de la cuña, en donde Pamela recordó que no trabajaba con él porque habló mal de su mamá. Sergio dijo que eso quedó en el pasado.

De igual forma, reveló que la Fiera se contactó con él después de que el periodista manifestó su enojo por su presentación en “Hay que decirlo”, y le aseguró que no había mala onda de su parte.