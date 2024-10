“Somos hartas mujeres en TVN”: María Luisa Godoy se refirió a la polémica salida de Ivette Vergara en su casa telesiviva

María Luisa Godoy habló sobre el reciente despido de Ivette Vergara de la señal de TVN, además mencionó el rol de Carmen Arroyo en las filas de su casa televisiva.

Recordemos que la comentarista deportiva fue desvinculada de forma polémica del canal estatal en septiembre de este año.

“No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó”, expresó con firmeza Vergara en una conversación con El Mercurio, dejando en claro que lo que más le afectó fue la manera en que se llevó a cabo el proceso.

“Llegué con una administración que me recibió con los brazos abiertos, que me dijo ‘Ivette, te necesitamos’ tras la salida de Karen Doggenweiler, y me voy con una que ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla”, aseguró al medio.

¿Qué dijo María Luisa?

En este contexto, es donde la exanimadora del festival de Viña dio su sincera opinión respecto del despido de su compañera.

“Yo creo que estamos en otra cosa ahora. Le tengo mucho cariño a Ivette, me llevo súper bien con ella, pero somos hartas mujeres en TVN”, dijo en una entrevista en el programa Sígueme de TV+.

Además, la animadora del “Buenos Días a Todos” también se refirió a la cuota de género del canal: “No he hecho la cuenta para ser honesta, pero tenemos una directora ejecutiva por primera vez. Habemos animadoras. Ella lo hizo en la parte deportiva, que es un lugar donde me manejo mucho menos cómo funciona, porque nunca he estado en esa área”.

Posteriormente, habló sobre los rostros fenenimos que cuenta el canal en estos momentos, destacando el rol de Carmen Gloria Arroyo.

“Es una tremenda animadora. Y hoy, en general, los canales tienden a tener dos mujeres y dos hombres para los programas porque bueno es un nicho ha bajado mucho y hay que apretarse, todos tenemos que hacer más cosas y así funciona hoy la tele”.

“Los presupuestos son mucho más acotados. El negocio se disminuyó a la mitad porque hoy existen las plataformas digitales que han crecido mucho más y todo eso ha expandido la entretención, en sitios como Netflix”, aseguró.