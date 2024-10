Eskarcita le hizo la fulminante a su relación con Íñigo López tras polémico “beso de a tres”: “No es alguien que quiera tener a mi lado”

Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita, tomó una drástica decisión con respecto a su relación con el exfutbolista y exintegrante de Gran Hermano Chile, Íñigo López, tras los controversiales eventos que tuvieron lugar el pasado fin de semana en la casa del reality.

La joven estrella de la televisión aseguró sentirse “decepcionada” del comportamiento de su entonces pareja, especialmente después del polémico “beso de tres” que protagonizó López con dos excompañeras de Gran Hermano, Camila Power y Karina Jerez.

El incidente ocurrió durante la última fiesta celebrada en la casa más famosa de Chile, cuando López, junto a las eliminadas del reality, fue invitado a regresar como parte de una actividad especial del programa. Sin embargo, su participación estuvo marcada por dos momentos que rápidamente generaron malestar entre los espectadores y en la propia pareja de López.

El primero de estos momentos se dio en la actividad del “congelado”, cuando Íñigo arremetió verbalmente contra el actual participante Waldo Villarroel, calificándolo de “mentiroso”, “cagón” y “poca cosa”. Estas declaraciones incendiaron las redes sociales, con muchos usuarios criticando la actitud del exfutbolista. Sin embargo, lo que terminó por colmar la paciencia de Eskarcita fue el episodio del beso, en el que Íñigo, se besó con Camila y Karina durante la fiesta del viernes.

Gálvez, quien había estado siguiendo lo que sucedía desde fuera de la casa, fue invitada al programa en vivo de Gran Hermano el domingo para compartir su reacción. Sin embargo, la joven decidió no asistir al espacio televisivo. Si bien se negó a referirse en vivo al episodio, compartió su malestar con el panelista Michael Roldán, aclarando que prefería hablar personalmente con Íñigo, una vez que este salga del encierro.

“Más que molesta, estoy decepcionada”, fueron las palabras que Roldán leyó en representación de Eskarcita. “La cagó, no pretendo seguir, que me vea la cara y pase algo más grave el día de mañana” , agregó la joven.