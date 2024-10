“Me trató de poco inteligente”: Pancha Merino arremetió en contra de Mario Velasco y aseguró que le cae pésimo

Nuevamente el regreso de la farándula fue un tema de conversación en el panel de “Tal Cual”, y tenían sentada a una de las panelistas más icónicas del difunto programa “SQP”, Pancha Merino. Ella aseguró que no volvería a formar parte de un espacio de esa índole.

“Yo estaría aburrida en el panel”, comentó. “A mí me gustaba la farándula con Felipe Avello, Ítalo, que hacíamos broma, que jugábamos. No esta farándula de estar hablando seriamente del otro”, añadió.

El animador José Miguel Viñuela agregó el dato de que Mario Velasco estaba presentando un piloto de un programa de farándula llamado “Tejado de vidrio” a los canales de televisión. Él contó la historia de que invirtió dinero, lo presentó en Mega, quienes reclutaron la mayoría de los panelistas y crearon su propio espacio sin él.

Pancha Merino Captura: Tal Cual de TV+

El descargo de Pancha Merino en contra de Mario Velasco

Francisca estaba lejos de sentir simpatía hacía él, pero esto por una rencilla pasada. “A mí no me cae muy bien Mario Velasco. Una vez, puedes creer, que me trató de ‘poco inteligente’. ¡Él a mí! Eso es lo que más me humilló, porque por último que un hueón inteligente que me trate de poco inteligente”, argumentó.

Ella transparentó que esto sucedió hace tiempo, y no es un conflicto reciente. “¡Él a mí! Que él dude de mi inteligencia que lo único que hace es hablar de las minas que se ha agarrado. Ese es siempre su discurso, ‘que yo estuve con esta, cuando estuve con esta, con la otra’. Siempre habla... Me cae pésimo Mario Velasco, no me cae nada de bien”, añadió tajantemente.

Al retomar la conversación sobre el piloto de programa de farándula que él realizó, y acusó de que fue apropiado por los ejecutivos de Mega, Pancha seguía con su negativa hacia Velasco. “Tampoco hay tantos panelistas, que no le ponga, nadie copió nada. No hay mucha gente que se dedique a hacer farándula”, complementó la actriz.