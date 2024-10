¡La reunión de los novios!: Michelle Carvalho y Pedro Astorga se reencontraron junto a Yuhui tras término de “Gran Hermano”

La brasileña Michelle Carvalho tras meses remando en la segunda temporada del reality show, “Gran Hermano”, se convirtió en la gran ganadora. Junto a ella en le final, estaba “su novio”, Pedro Astorga, quien se quedó con el tercer lugar.

Ellos estuvieron juntos en todo el reality, fueron su “lugar seguro”, incluso se casaron simbólicamente dentro del encierro. No han pasado más de cinco días desde que se vieron por última vez, y la “feliz pareja” se tuvieron que reencontrar.

Michelle mostró en sus historias de Instagram que iba de viaje con Yuhui, pero el destino era un misterio, solo anunció “nos vamos de paseo”. Hasta que finalmente llegaron a Cajón del Maipo, las tierras de Astorga.

“Se viene una semana súper importante para Pedro Astorga y con Yuhui lo quisimos visitar. Estamos agradecidos por su hospitalidad y cariño y la de todo su entorno”, comenzó.

“Sé que le irá perfecto y todos nosotros lo estaremos apoyando a la distancia”, escribió la modelo, quien llamó a sus seguidores a seguir al primo de Pangal Andrade para que estuvieran atentos a sus nuevas aventuras.

Su reencuentro con el Cajón de Maipo

Apenas pudo, Pedro Astorga se dirigió al Cajón de Maipo para reencontrarse con sus raíces tras semanas en Argentina, y grabó una historia de Instagram junto a parte de su familia. “Hola a todos, cómo están. Yo recién volviendo, estoy tomando el teléfono de a poquitito”, partió.

“Aquí estoy con mis primos, vamos a ir al río a remar, lo que he estado esperando todos estos meses. Ahí está el rápido, estoy analizando el rápido. Estoy volviendo al teléfono de a poquitito, muchas gracias por todo el apoyo”, continuó Pedro.

“No he visto nada en verdad, quiero tomarme las cosas con calma. Muchas muchas gracias y ahora voy a hacer lo que más me gusta que es ir a remar”, añadió mientras mostraba el río. Su siguiente historia anunció que ya realizó kayak por primera vez en cuatro meses.