Carla Jara asegura que Kaminski no le ha pagado “ni un peso” de millonaria deuda y lanza indirecta en redes

Si bien el mediático quiebre entre Carla Jara y Francisco Kaminski ocurrió hace varios meses, continúa dando de qué hablar en el espectáculo chileno. Recientemente, la actriz reveló en un programa de farándula, que su expareja y padre de su hijo Mariano aún no le ha pagado la millonaria deuda que mantiene con ella desde antes de su término, llevándola incluso a considerar la venta de un departamento para cubrir el monto pendiente.

Cabe recordar que, este fin de semana, Camila Andrade, actual pareja de Francisco Kaminski, aseguró que el locutor radial estaba al día con la deuda de pensión de alimentos, sin embargo, no ahondó en mayor detalle respecto a la deuda que mantiene con su expareja, Carla Jara.

Por lo mismo, en el programa de espectáculos Sígueme, de TV+, indagaron más sobre el estado de la deuda, así como sobre los acuerdos de pensión de alimentos. Sergio Marabolí, panelista del programa, contactó a Carla Jara para conocer la respuesta. Al respecto, Jara aseguró que, si bien Kaminski cumple con el pago de pensión de alimentos para su hijo Mariano, “aún no firma el acuerdo y no me ha pagado mi deuda, ni tampoco el crédito del banco”. Esta deuda, según declaraciones previas de Jara, ronda los 150 millones de pesos, una suma considerable que ha afectado su estabilidad económica.

La panelista Gissella Gallardo, presente en el programa, confirmó la información luego de hablar con personas cercanas a Jara, quienes le aseguraron que Kaminski “no le ha pagado ningún peso” de la deuda.

Además del aspecto económico, el acuerdo entre Jara y Kaminski, que el locutor todavía no ha firmado, también incluye términos relacionados con las visitas de Kaminski a su hijo Mariano. De acuerdo con Jara, si el animador no firma este acuerdo, podría enfrentar una denuncia formal en su contra

A esta situación se suma un reciente mensaje enigmático de Carla en Instagram, donde compartió un horóscopo que sugería “destapar una verdad” para encontrar paz y éxito. Jara añadió en el post: “Jajajá, hasta el horóscopo lo dice. Si esta boquita hablara…”, despertando especulaciones sobre si se trataba de una indirecta hacia Kaminski. Mientras la situación sigue en el ojo público, los seguidores de Jara esperan ver cómo se resuelve este conflicto.