“Me da más pena, porque yo creo que es alguien solo”: Pangal Andrade responde dichos de Luis Mateucci sobre su relación en “¿Ganar o Servir?”

Pangal Andrade y Luis Mateucci protagonizaron tensos momentos dentro de la hacienda de “¿Ganar o Servir?”, y es que ambos participantes no se soportaban dentro del encierro.

No obstante, hace un par de días que el argentino se refirió a esta enemistad y dio a entender que todo era parte de un “show telesivivo”.

“Con Pangal lo mejor, o sea, yo no tengo nada que decir, nos llevamos muy bien”, declaró de entrada.

“Lamentablemente, con tres meses de estar encerrado y todo, se va a tener roces, somos dos personalidades fuertes”, explicó el exparticipante de Tierra Brava, agregando que “muchas cosas las hago por trabajo y él las sabe, la gente a lo mejor no lo sabe, pero tanto yo como Pangal las sabemos”, explicó.

“Las veces que nos cruzamos está todo bien, no pasa nada, no murió nadie, no hubo juego desleal”, cerró el chico reality.

La respuesta de Pangal

En este contexto, es donde Pangal respondió a estos dichos: “Está intentando arreglar la cagadita que se dejó. Imagínate, nadie lo quiere porque era realmente insoportable”, aseguró el deportista en una conversación con Publimetro.

Eso sí, aseguró que “no lo odio, no le tengo rencor... Me da más pena, porque yo creo que es alguien solo”, confesó el Pangal, asegurando que el argentino es “alguien muy solo que necesita demostrar, con su actuar y esas cosas, llamar la atención”.

Pangal confirmó que sí, la enemistad de ellos era totalmente real dentro de la casona del reality de Canal 13.

“Me caía súper mal, me tenía chato... Lo que pasó si fue de verdad. Yo siempre he dicho, ustedes no vieron un personaje adentro, ¿no? Me vieron a mí tal cual soy, no fue un Pangal que esté actuando”.

La casi pelea a golpes

De igual manera, el deportista del Cajón del Maipo habló sobre las fuertes discusiones que tuvieron dentro del encierro, en donde en dos ocasiones casi llegan a los golpes.

En este sentido, Pangal aseguró que hizo una auto reflexión al respecto: “Puta sí, la cagué. Estaba pisando el palito. O sea, su plan era que yo pisara el palito. O sea, no estaríamos hablando ahora si yo hubiera pisado el palito, él hubiera llegado a la final con Pancho Rodríguez, no yo. Yo lo hubiera pegado, me hubieran sacado”.

Sobre si se arrepintió de su actuar con el argentina, Andrade comentó que no, de hecho, aseguró que “yo igual le dije ojo, hueón, porque, puta, me van a sacar pero no te los vas a llevar peladas, porque si me voy a ir yo le planto uno”, contó.

Finalmente, el participante del reality de Canal 13 aseguró que “Luis es un personaje que sabe hacerla, pero es imposible mantener un personaje tres meses, imposible, cada uno sale a reducir tal cual es”, sentenció.