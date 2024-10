“No se me aconchan los...”: Sergio Rojas entregó detalles de sus conflictos con Dash y Oriana Marzoli en “Palabra de Honor”

El adelanto del próximo reality de Canal 13, “Palabra de honor”, ya nos dio luces que el deslenguado periodista de espectáculos, Sergio Rojas, se enfrascó en un conflicto con Maickol González, más conocido como “Dash” tras su paso por el docureality, “Perla”.

PUBLICIDAD

En este spoiler se veía cómo Dash le reclamó al periodista, “¡Vo’ no tenis amor en tu corazón!”, a lo que el animador de “Que te lo digo”, le respondió apaciblemente: “no, no lo tengo”.

Este video fue comentado en el último capítulo del programa de farándula de Zona Latina, que es comandado por el comunicador de pelo bicolor, quien una vez que terminó el avance dijo: “Le quiero decir a todos esos Dashs, Malitos y a los Felix... que a diferencia de otros personajes no se me aconchan los churrines cuando viene un choro a pararse frente a mí”.

“Les cuento que yo tengo calle”, prosiguió, “yo soy un cabro de verdad, nacido de una familia de comerciantes ambulantes. Yo conozco muchas poblaciones de San Bernardo, Lo Espejo, La Pintana, etcétera. Así que si, alguna vez, tú pensaste con un trato soez, con palabras mundanas o incluso con un lenguaje coa, a mí se me iban a caer los pantalones, estás muy equivocado”, continuó.

“Así quedará de manifiesto ante esta provocación, donde incluso Dash me dice que no tengo corazón, y a Antonella le consta que esta pelea se dio porque no solo sí tengo corazón, tengo lealtad. Como me lo han dicho muchas personas Fabio (Agostini), Vico, Claudia Schmidt y Pablo Candia, tengo los huevos de un búfalo. No sé si tú podrás decir lo mismo”, añadió el periodista, quien le dio el pase a su amiga.

Antonella Ríos no quiso entregar más detalles sobre el conflicto que se verá en pantalla, y dijo escuetamente que esa situación está muy buena, y lo hizo en un acto de lealtad frente a otra persona que él considera cercana en contra del otro equipo. “Básicamente, fuiste leal y fiel”, concluyó la actriz.

Su conflicto con Oriana Marzoli

No obstante, Sergio Rojas no sólo va a enfrentarse frente al grupo de los denominados “Cara ‘e galleta”, sino que también se parará con Oriana Marzoli y Facundo González por el mismo motivo que desató la furia de Pamela Díaz en “Ganar o servir”.

PUBLICIDAD

“Yo me opongo a Oriana cuando quería tener sexo dentro del reality, yo digo: ‘¿Por qué tengo que escuchar a una persona en un acto íntimo dentro de mi espacio?’. Ella cree que yo soy cartucho como avejentado, pero por qué yo tenía que escuchar”, reveló.

“Cuando ellos se predisponían a comenzar su griterío, yo dije ‘no me como ni me banco’. A mí me parece que la sexualidad debe vivirse en cuatro paredes y no en un reality show”, comentó seriamente.

Posteriormente, él recalcó que “van a ver una situación en donde me opongo tajantemente a ser público, ser oyente de una situación íntima. A mí me parece que un reality show no es un lugar para ir a encamarse, es un lugar de trabajo”

“Cuando yo decido entrar a ‘Palabra de honor’, voy a un reality militar. Si es que voy a un reality para escuchar a la señorita Oriana tener intimidad con otra persona, me parece que no corresponde, me parece una rotería, una vulgaridad y así lo hice saber”, continuó.