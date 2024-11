Tanza Varela entregó una emotiva actualización de su embarazo: “No tengo miedo, al contrario, sólo siento vida”

Una de las chicas faranduleras más recordadas de principios de la década pasada es Tanza Varela, quien con su deslenguada y punzante personalidad despertó la fascinación de los medios. Sin embargo, lejos están esos días en los que acaparaba portadas, y ahora vive una vida tranquila en México junto a su pareja Matías Bize y su hijo Diego de 8 años.

Hace unas semanas, la exparticipante de “Año 0″ dio a conocer que está embarazada de un varón a través de su cuenta de Instagram. Este anuncio lo hizo a las 15 semanas de embarazo, y lo hizo simultáneamente mientras avisaba que iba a ser operada para nuevamente no sufrir una pérdida.

Tanza Varela | Instagram

“Hoy es un día tan especial y bonito, porque hoy a las 2 de la tarde me operan, hoy me operan para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo. Han pasado dos años desde que perdimos a nuestra Rosa y aunque yo ya había decidido no tener más hijos, pues eso lo decide definitivamente el universo y en el momento más inesperado”, contó.

“Hace dos años nos tocó cremar a nuestra hija, así de doloroso suena y así de doloroso ha sido para mí, para Matías y para Diego, pero también ha sido un proceso de grandes aprendizajes y fortalezas porque al final no hay más sabiduría que la que te puede regalar la maternidad y paternidad”, añadió la exchica reality.

¿Cómo está actualmente el embarazo de Tanza Varela?

Posteriormente, Constanza Varela entregó una actualización de su estado de salud después de someterse a esta operación. “Lista y súper bien. Vamos a lograrlo todo”, escribió en sus historias de Instagram junto a la imagen donde aparece acariciando a su único hijo, Diego, mientras está en una camilla de hospital.

Hoy día, la actriz nuevamente habló sobre cómo está su embarazo y escribió un sentido mensaje que también le hacía un homenaje a su pequeña hija Rosa. “A dos días de llegar a la semana donde perdimos a nuestra Rosa. No tengo miedo, al contrario, sólo siento vida”, escribió en sus redes sociales.