“Vamos a lograrlo todo”: Tanza Varela actualiza su estado de salud tras someterse a procedimiento médico en medio de su embarazo

Hace solamente un par de días que Tanza Varela dio a conocer que se encuentra nuevamente embarazada, sin embargo, el proceso se habría complicado y tuvo que someterse a un procedimiento médico para no volver a tener una pérdida.

Fue a través de sus redes sociales, en donde la exchica reality escribió: “Hoy es un día tan especial y bonito, porque hoy a las 2 de la tarde me operan, hoy me operan para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo”.

Acto seguido, recordó que “han pasado dos años desde que perdimos a nuestra Rosa, y aunque yo ya había decidido no tener más hijos, eso lo decide definitivamente el universo y en el momento más inesperado”,expresó, dando a entender que todo fue inesperado.

“Ya han pasado 15 semanas desde que esta guaguita viene en camino, sin embargo, las cosas no han sido como nos lo esperábamos (...) Cuando me enteré de este embarazo, me asusté tanto. Me di cuenta del gran miedo que sentía de revivir tanto dolor, de perder este gran amor de nuevo, quería salir corriendo, completamente negada a la posibilidad de enfrentarme de nuevo a todas las dificultades que ha sido para mi traer hijos al mundo. Me asusté tanto, hasta que decidí entregarme a lo que realmente significa la vida y es qué hay que solo aceptar, soltar y agradecer”, fueron parte del testimonio de la exparticipante de “Año 0″ en su cuenta de Instagram.

La actualización de Tanza

Finalmente y tras una serie de exámenes, Tanza entró a pabellón en México, país donde reside hace años junto a su esposo, el reconocido director de cine, Matías Bize.

Y luego de varias horas, la exchica reality subió una historia a su cuenta de Instagram dando cuenta de cómo resultó el procedimiento médico.

“Lista y súper bien. Vamos a lograrlo todo”, escribió junto a la imagen donde aparece acariciando a su único hijo, Diego, mientras está en una camilla de hospital.