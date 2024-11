“Aquí en este país me chaquetean”: Jorge Aldoney lanzó nuevas declaraciones tras su baja de Míster Mundo 2024

En las últimas horas ha hecho noticia un exjugador de Gran Hermano Chile 2023 y actual Míster Mundo Chile, Jorge Aldoney, luego de que diera a conocer mediante Instagram su baja de la la competencia de corte global Mister World 2024, la cual se celebrará en Vietnam desde el 15 al 28 de noviembre.

Específicamente, el modelo nacional aseguró que “lo he pensado mucho y he tomado la decisión, a último momento (…) No me encuentro en buenas condiciones. No estoy al 100%”.

“Si yo saliera afuera a llamarme Jorge Aldoney solamente, lo podría hacer, pero siento que llamarme ‘Chile’ afuera merece mucho más y yo en estos momentos siento que no puedo hacerlo” , agregó el joven.

En una suerte de explicar con más profundidad la razón tomada, enfatizó que “no quiero que se preste para que se piense que es como victimización, o que estoy ‘arrugando’. La verdad es que tomé la decisión que siento, que es más sana para mí”.

Además de lo anterior, esperó que la gente lo entienda, al mismo tiempo que agradeció el respaldo de la comunidad. “Espero que me perdonen, y en verdad, muchas gracias por todo su apoyo”, cerró.

Los nuevos dichos de Jorge

Y durante esta tarde de 4 de noviembre Aldoney volvió a pronunciarse en su perfil de la red social respecto a esta resta del concurso de belleza: “Aquí en este país me chaquetean, pero créanme que varios se aliviaron allá en Vietnam de que no fuera jajaja” .

Cabe resaltar que el exparticipante de “La casa más famosa del mundo”, hace algunas días, había coronado a quien fuera Miss Mundo Chile 2024, la modelo nacional y piloto Francisca Lavandero. La joven de 25 años, oriunda de Los Ángeles (Región del Biobío) se convirtió en la sucesora de Ambar Zenteno el pasado sábado 19 de octubre en el Teatro Municipal de La Pintana.