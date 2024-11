“Están bien... ella perdonó esta infidelidad”: Revelan supuestos engaños reiterativos de Sergio Freire a Maly Jorquiera

En medio de que se destapara una supuesta infidelidad por parte del comediante chileno Sergio Freire hacia su esposa y compañera de trabajo, Maly Jorquiera, una nueva arista –y no menor– se sumó a esta pesadilla mediática que viven los exClub De La Comedia.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que esta lamentable situación llegó a su peak luego de que la presunta mujer con quien Freire habría tenido una aventura –Karina Valenzuela– hablara en exclusiva en una entrevista junto al nuevo programa de espectáculos de Mega: Only Fama.

Ya en esta jornada del primer lunes de noviembre, un panelista de Zona De Estrellas, Pablo Candia , reveló una información –reporteada por él– que vendría a explicar un acto repetitivo de Freire dentro de la relación que mantiene hasta el día de hoy con Jorquiera .

En una primera instancia, el periodista, según lo que investigó, se refirió al evento humorístico que tuvo Maly –no quiso cancelarlo ni postergarlo– en un conocido lugar de la capital durante el fin de semana pasado: “Como que la gente que había llenado el Comedy (restobar dedicado a difundir el humor y stand up en Chile) no era por la polémica, sino que era por su show, cuando era todo lo contrario... yo tengo la información de que Maly Jorquiera jamás nunca ha llenado ningún espectáculo de los cuales ella se ha presentado: no vende más de 10, 15, 20 entradas, porque no es una humorista que esté constantemente haciendo stand up”.

“Voy a partir con lo más fuerte... porque esto no pasó hace poquito, ni hace dos semanas, ni hace un mes: esto viene de hace mucho tiempo atrás, incluso antes de que ellos dos se casaran. Hoy en día Maly con Freire están bien... ella perdonó esta infidelidad. Esto está conversado ”, agregó Candia.

El Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Andrés Bello, profundizó más en el tema, explicando que “cuando esto ocurre, a principios de octubre, una de las primeras en enterarse fue Maly Jorquiera, porque la expareja, el exmarido de Karina –al enterarse de esto– generó un escándalo: llamó a Maly, llamó a Freire y dejó la escoba, y obviamente expuso toda esta situación”.

“ Pero yo, reporteando con el círculo cercano de ambos (de Freire y Jorquiera), me comentan que la relación no viene bien de hace mucho tiempo atrás. Me comentan, también, que ellos ya varias veces han terminado y se han separado: no es la primera vez que esto ocurre . Me comentan, también, que Maly Jorquiera siempre quiso casarse con Freire, pero que también el tema de las inseguridades, de no estar muy seguros de dar el paso de casarse, también estaban un poco tambaleando la relación. Entonces lo que me dicen a mí y me dejan claro, es que finalmente, si bien no se han separado de casa, de convivencia, en varias ocasiones han terminado y han vuelto varias veces, o sea, la relación no viene bien de hace mucho rato (...)”, sostuvo el también locutor radial.

Sumado a lo anterior, Pablo finalizó hablando de su vínculo matrimonial: “Los últimos tres años ya no venían bien, y la impresión de que me da una persona de las cuales yo conversé, es que finalmente me dicen ‘a mí me da toda la impresión de que la decisión de que ellos tomaron de casarse fue porque ya venían viendo que la relación no iba para ningún lado, que estaba mal’. Entonces, como muchas parejas suelen hacerlo dicen ‘ya, sabí qué... la única forma de arreglar nuestra relación, quizás, es casándonos’”.