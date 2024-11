No es chiste: Checho Hirane dijo que irá como candidato presidencial el 2029

Fue durante el programa Conectados en Agricultura que el conductor lanzó la noticia, asegurando que no se trataba de una broma, aunque detalló que sería después de la presidencial de 2025 donde ya “están las cartas echadas”.

Sin embargo, Checho Hirane adelantó que “voy a empezar desde ya a mostrar mis políticas y lo que quiero hacer”, añadiendo que su “sector va estar representado por todas las personas que defienden la democracia”.

El humorista se mostró abierto a participar de cualquier instancia que no divida a su sector, en referencia a una eventual primaria en la centroderecha, como sugirió el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, presente en el programa.

Sus descargos con Puente Alto

El pasado domingo 27 de octubre Checho Hirane se descargó contra los puentealtinos en radio Agricultura tras el triunfo de Matías Toledo y la derrota de Karla Rubilar, cuestionando algo esencial de la democracia como es respetar la elección que hace la gente.

“Por lo que acabo de escuchar, el que va ganando en Puente Alto viene del mundo del skate. Ya elegimos en Maipú a una bailarina que bailaba en Mekano, una administración horrible. ¿Por qué ustedes creen que podía administrar bien una persona que no tiene ninguna experiencia?”, partió diciendo.

Agregó que “no quiero decir que una persona que venga del mundo del skate no pueda ser un buen alcalde, pero los antecedentes muestran que no tiene los méritos ni la preparación para serlo”.

“Yo le digo a los amigos de Puente Alto, que se están farreando a una tremenda alcaldesa, se la están farreando y después no aleguen”, manifestó molesto y agregó con mayor enojo luego, que “después no aleguen, porque ustedes son los principales culpables de las autoridades que tenemos. Ustedes eligieron a Gabriel Boric y a todo su elenco de ineptos que nos gobierna, entonces después no se anden quejando que no hay pega o no hay seguridad”.