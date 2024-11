“Hay una lista negra”: Daniela Aránguiz declara la guerra a canal de TV por emitir entrevista contra Valdivia

Indignada y declarando la guerra. Así se encuentra Daniela Aránguiz contra CHV, luego que volvieran a emitir la entrevista que dio tiempo atrás contra su exmarido Jorge Valdivia en el programa de los viernes, Podemos Hablar.

Su enojo radicó en que el espacio conducido por Julio César Rodríguez, decidió volver a reproducir la conversación, a raíz de la detención del exfutbolista, tras ser denunciado por violación.

Fue en el programa Sígueme, donde es una de las panelistas, Aránguiz expresó su reclamo contra CHV, asegurando que se aprovecharon de su vulnerabilidad, a pesar de que ella había pedido al director del espacio que no emitieran nuevamente la entrevista.

“Hay una lista negra de todos los que hablaron mal de mí, de toda la gente que se aprovechó de mi vulnerabilidad. Aquí yo no tengo culpas de nada, y me faltaron el respeto, sobre todo Chilevisión. Yo le pedí al director de Podemos Hablar no mostrar una entrevista que yo misma di, pero al final lo hicieron para provocar morbo y más daño”, sentenció.

Aránguiz sobre reencuentro con Valdivia

Tras la salida de Jorge Valdivia de la cárcel de Rancagua, Daniela Aránguiz lo visitó junto a sus hijos, en el departamento de Las Condes donde está cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Tras ello, contó en Sígueme cómo fue el reencuentro.

“Yo dije el otro día que el sufrimiento de mis hijos iba a ser el mío, en este caso lo contrario, porque pudieron abrazar a su papá, estar con él, darle besos, tomar desayuno con él, que son cosas que uno de repente no valora en el día a día. Cuando pasan cosas tan graves, fuertes y chocantes, obviamente que se disfruta”, sinceró.

Finalmente, contó que su exmarido le agradeció el apoyo, a pesar de todas las polémicas que protagonizaron en el pasado.

“Jorge me agradeció hoy día en la mañana... Sí, yo creo que prefiero dejar el pasado donde pertenece... Teníamos una relación súper bonita como papás hace harto rato ya”, sentenció.