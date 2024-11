“Hay cosas en la vida que tus hijos te pueden sacar en cara”: Cata Pulido criticó a Faloon Larraguibel por trabajar en plataforma para adultos

En el más reciente capítulo de “Palabra de Honor”, Cata Pulido se lanzó en contra de Faloon Larraguibel y criticó la decisión de la exchica Yingo de trabajar en una plataforma para adultos.

Todo comenzó cuando la actriz se encontraba hablando con Sergio Rojas, quien también ya tuvo un roce con la exrostro de Zona Latina por sus dichos fuera de la casona.

“La Faloon es otra categoría. Es súper cínica. Si ganas tantas lucas con lo que estás haciendo, ¿por qué te metes a un reality?”, dijo la actriz hablando sobre debut de la chica reality en Onfayer después de salida de “¿Ganar o Servir?” , agregando que ella jamás haría algo así.

A lo que el periodista respondió: “Es súper extraña, pero igual me da un poquitín de tristeza (...) y porque necesita más (dinero) po”.

“Hay cosas en la vida que tus hijos te pueden sacar en cara, y eso nada lo paga. Yo creo que más que la plata uno también necesita tener tiempo de calidad con ellos. Y los niños lo pasan mal con eso”, opinó Pulido.

Round entre Sergio Rojas y Faloon

Cabe recordar que la tensión entre el periodista y la exchica Yingo comenzó en una actividad que realizaron la jornada del martes, en donde el comunicador le sacó en cara antiguos conflictos y criticó ciertas actitudes que ha tenido Larraguibel en su carrera televisiva tras catalogarlo como el más cahuinero de la casa.

“Faloon me tiene sangre en el ojo hace rato porque he opinado cosas que a lo mejor a ti no te gustan, pero no son mentiras”, se defendió el panelista de “Que te lo digo”.

“Yo prefiero tomar otros caminos, no te juzgo, para nada pero yo lo que hago es dar una opinión. Yo prefiero tener la casa propia pero, a lo mejor, trabajando de otras maneras”, disparó Sergio, haciendo alusión al nuevo camino de Faloon en la plataforma +18.

De pasada, también recordó conflictos del inicio de su carrera en el programa juvenil.

“Tienes un inicio conocido, cuando le robaste el pololo a Arenita, tú te metiste en esa relación”, rememoró el periodista sobre su romance con Karol Lucero.

Esta afirmación fue desmentida por Faloon, quien aseguró: “Estás inventando ahí, yo no hice eso. No sabes cómo fueron las cosas”, respondió Larraguibel.

“Ah ya, bueno entonces me equivoco y toda la historia se equivoca”, respondió de forma irónica, recalcando que así fue la historia en sus inicios en la pantalla chica.

Posteriormente, encaró nuevamente a Larraguibel, pero otros dichos: “Lo otro que te puede molestar es que me reí cuando tú declaraste que querías ser la nueva Soledad Onetto, y no sé si ella estaría contenta y seguiría los mismos pasos tuyos”.

“Te pones a inventar, yo dije eso cuando estaba estudiando periodismo y me preguntaron a quien admiraba (...) Ojalá pudieras hacer tu pega de una manera más honesta y ganarte las lucas hablando las cosas de verdad”, le aclaró Faloon, quien se puso de pie y se puso frente a su compañero.