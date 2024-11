Kike Morandé reflexionó sobre el presente de la televisión: “Va a tener que volver a lo de antes porque si no es muy aburrida”

Fue su gran regreso a la televisión abierta y logró estar en todos los canales simultáneamente. El mítico animador Kike Morandé volvió con su insigne programa “El Muro” a la Teletón 2024, que llegó a divertir a las personas en su casa con la participación de comediantes como Belén Mora, Toto Acuña, Paola Troncoso y Gustavo Becerra.

Kike llegó cantando “muchachita muchachita, la peineta” desde la galería, y cuando arribó al escenario dijo “estoy hasta emocionado de estar de vuelta con un micrófono en la mano, yo pensé que ya había colgado las botas para siempre. Tuve la suerte de que me llamaron”.

Él hizo sus típicas labores como conductor de este grupo de humoristas desordenados que buscan sacar una carcajada al público a toda costa. “Son expertos en hacerme picar, siempre terminan con algo nuevo. Quedé feliz, felicito a los actores y a toda la gente que colaboró”, dijo el animador a ADN.

Una vez que terminó el espectáculo, él confesó que “me hacía falta, hace mucho tiempo que no me paraba arriba de un escenario, lo pasé muy bien, es parte de lo mío”.

A pesar de esta aparición que hizo en la pantalla chica, Kike Morandé descartó un regreso próximo a la televisión. “Por el momento ni una, pero nadie sabe, yo nunca cierro las puertas a nada, pero no lo veo muy fácil”, aseguró.

“Yo creo que la televisión va a tener que volver a lo de antes porque si no es muy aburrida. No tengo nada contra las teleseries turcas o los realities, pero es divertido ver algo de humor, una vez por semana, no sé”, cerró el animador.

La última polémica de Kike Morandé

Estos últimos días, Kike Morandé ha hecho noticia no precisamente por algo positivo, ya que Cony Capelli relató su experiencia trabajando como extra para su programa “El Muro”.

“Lo único que me llamaba mucho la atención era que no entendía por qué él (por Kike Morandé) se daba besos en la boca con las chicas que trabajaba. Nunca lo entendí. Ahora que soy más grande lo entiendo”, expresó la ganadora de “Gran Hermano”.

Por su parte, Claudia Schmitd se pronunció sobre una acción del animador que le molestó. “Nunca vi a Kike Morandé darle un beso a nadie. No digo que esta chica (Cony) esté mintiendo. No la conozco, nunca la vi en Morandé Con Compañía. Quizás ella pudo ver algo, no tengo porque dudar”, señaló.

“Lo que siempre hacía, y no era de mi agrado y siempre se lo decía (...) te agarraba y te ponía la mano aquí en la cintura, como que te abrazaba, y te agarraba el rollo de este costado y me cargaba. Lo hacía así como para molestarte”, detalló.

Sin embargo, la actriz y comediante Belén Mora habló sobre su experiencia postiva trabajando para Kike Morandé. “Entre nosotros nos besuqueábamos pero en rutinas, pero con el Kike no. Y yo estuve en todos los capítulos de El Muro, creo que falté una vez”, partió comentando.

“O quizás vio a alguien darle un beso al Kike. Yo nunca vi a mis compañeras de elenco besuquearse. Del resto ni idea. Como tampoco fui a todos los carretes, solo los que se hacían en mi casa, donde iban mis amigos”, añadió Belenaza.