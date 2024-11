No hay presupuesto: Juan Cristóbal Guarello fue desvinculado de espacio de DirecTV

La jornada de este viernes fue bastante dura para los trabajadores del espacio “De fútbol se habla así”, ya que varios fueron desvinculados, entre ellos, se encuentra el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello.

PUBLICIDAD

Según indicó el sitio de El Filtrador, la razón de estos despidos sería por una disminución en el presupuesto del espacio de DSports Chile de DirecTV.

En este sentido, el medio explicó que la crisis se pudo contener temporalmente debido a la cancelación de Más que fútbol. Sin embargo, y a pesar de que los trabajadores y creados de este espacio asumieron la dirección de “De fútbol se habla así” la situación no cambió y finalmente con el transcurso de los meses se volvió insostenible.

Aunque no solamente el periodista fue cortado de la señal, sino que también sus colegas Víctor “Tigre” Cruces y el exfutbolista Mauricio Pozo.

Eso sí, de acuerdo a la información de fuentes cercanas, si bien los despidos impactaron al equipo, el programa mantendrá su ritmo habitual de emisiones.

De esta manera, el espacio deportivo continuará en emisión por DSports cada noche a las 22:00 horas, excepción a los días sábados.

Guarello habló sobre Valdivia

Cabe recordar que el periodista se ha convertido en una de las voces más potentes dentro del mundo deportivo, sobre todo del área futbolística.

PUBLICIDAD

En este sentido, Guarello dio su sincera opinión con respecto a la denuncia que enfrenta Jorge Valdivia tras ser acusado de violación en dos ocasiones.

“Paréntesis, porque están insistiendo mucho. El tema de Jorge Valdivia. No lo voy a tocar por dos razones”, indicó Guarello.

“Primero, hay una diferencia sustancial con el tema de Cobreloa (por el caso de la violación en manada). ¿Por qué? Porque el tema de Cobreloa fue cometido por jugadores en ejercicio del club, fue ocultado por el club, en dependencias del club. Y además ahí hubo toda una maquinaria, de ocultamiento, y en fin. Hay un problema caballuno, que implicó incluso al Congreso, a la Comisión de Deporte, y hasta a la Comisión de Ética del Comité Olímpico”, aclaró el periodista.

“¿Cuál es la diferencia de Valdivia? Que Valdivia es un exjugador, no implica a ningún club, no implica a la actividad, es un tema personal”, explicó,

“¿Cuál es la diferencia de Valdivia? Que Valdivia es un exjugador, no implica a ningún club, no implica a la actividad, es un tema personal, un delito personal como quieran llamarlo, y la Justicia actuó de inmediato. No hay ocultamiento, no hay complicidad de clubes, ningún tipo de tapadera, no implica a la ANFP, no implica a los clubes profesionales, y eso es sólo un tema de Valdivia”, prosiguió el comunicador, que del retirado jugador sólo señaló que espera que los tribunales decidan respecto de su acusación.

“Es un tema de Valdivia. Es un tema lamentable, terrible, que afecta a un jugador de primerísimo orden en el fútbol chileno. Pero la justicia decidirá y lo que diga la justicia habrá que acatarlo”, indicó.