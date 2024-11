“No seamos exagerados, si tampoco es como que iba a perder la vida”: Pamela Díaz cuestiona la decisión de Cecilia Bolocco de bajarse de la Teletón 2024

Pamela Díaz dio su sincera opinión con respecto a la inesperada baja de Cecilia Bolocco de la Teletón 2024, cuestionando la postura de la exMiss Universo.

En la edición de este viernes de “Hay que decirlo”, los panelistas abordaron la noticia que entregó la empresaria a solamente horas de que empezara la jornada solidaria.

“Yo desgraciadamente no podré participar. Tuve que ir a hacerme un tratamiento porque estaba muy asustada con algunas manchas que tenía”, explicó en un video en sus redes sociales, en donde mostraba las heridas de su cara.

“Me han tenido que sacar y he quedado con varias lesiones. Y me tengo que cuidar, no me puedo maquillar y probablemente no voy a poder participar”, agregó la exanimadora del Festival de Viña del Mar.

La crítica de Pamela Díaz

En este contexto, es donde “La Fiera” cuestionó la decisión de Bolocco y aseguró que ella cumple un importante rol en la Teletón.

“¿Por qué no lo hizo al día siguiente? Todos nos preguntamos lo mismo”, lanzó de entrada la modelo. A lo que Nacho Gutiérrez no estuvo de acuerdo con estas palabras y discrepó con su compañera de panela.

“Hay cosas que el doctor te puede decir que paralizan”, manifestó el animador, en defensa de Cecilia.

“Ya, pero no seamos exagerados, si tampoco es como que iba a perder la vida, ni tampoco es como que iba a pasar algo tan grave”, comentó Pamela Díaz con sinceridad.

“Ella tiene una mancha que es peligrosa y cuando te dicen eso lo primero que se te viene a la cabeza es tu familia. ¿Qué importa el resto?”, contestó Nacho Gutiérrez.

Finalmente, la exparticipante de “Tierra Brava” explicó que la baja de la exMiss Universo es una pérdida importante, ya que “arriba del escenario te cubre harto. Uno espera que ella esté”.