Luis Jiménez reveló los motivos reales de su separación con Coté López y si es que su hijo mayor tuvo relación con el quiebre

Luis Jiménez fue el gran invitado en el más reciente capítulo de Only Fama, donde se refirió a su bullada separación de María José López.

En una conversación con Francisca García-Huidobro, el exseleccionado nacional reveló cómo ha estado después de su divorcio con Coté.

“Estoy bien. Obviamente es un momento difícil de mi vida, pero estoy bien, estoy firme”, comenzó en el programa de farándula.

Acto seguido, Luis reveló que el término se dio después de 18 años por un “desgaste en la relación”, pero que se siguen llevando bien.

“Peleamos poco, las peleas duraban muy poco, nos llevábamos bien. Hubo un desgaste en la relación, muchos años, yo dejé de jugar, ella tenía mucho trabajo, el estrés. Creo que fue el desgaste de la relación que nos llevó a tomar esta decisión, antes de terminar mal”, expuso.

Tras lo anterior, la animadora le preguntó a Luis Jiménez cómo era ahora la dinámica familiar: “No tenemos régimen. Cuando ellos quieren estar conmigo se van conmigo, cuando quieren estar en la casa se quedan en la casa. Todos los días, uno por lo menos se va conmigo”.

¿Qué tuvo que ver su hijo?

Cabe recordar que luego de que la pareja anunciara su separación definitiva, comenzó el rumor de que las juntas con su hijo mayor, Diego Jiménez, le habrían jugado una mala pasada y habrían afectado su matrimonio. De hecho, el mismo retoño del exfutbolista se lanzó en contra de la modelo y la acusó de malos tratos.

En este contexto, es donde Jiménez comentó: “En la relación son dos personas las que son responsables. Sería demasiado injusto darle la culpa a Diego, creo que la situación fue responsabilidad nuestra”, explicó.

Acto seguido, Fran le consultó a Luis si era padre o amigo de Diego, a lo que él realizó una sentida reflexión: ”Hoy más papá, asumo mi responsabilidad”.

Sobre si este tipo de relación le habría pasado la cuenta, Luis no descartó esta posibilidad. “Puede ser en un momento, cuando yo me fui a vivir con Diego fue porque estábamos los dos separados, pero no creo que haya sido el motivo final”.