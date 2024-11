“Que sepa Oriana con qué clase de tío está”: Fabio Agostini reitera la acusación de infidelidad contra Facundo González

Fabio Agostini y Facundo González ya no son amigos

Los capítulos del reality show de Canal 13, “Palabra de Honor”, están cada vez más intensos, y justamente fue una actividad que se pudo ver durante la noche de este lunes 11 de noviembre la que dejó varios “lesionados”, los que esta vez no fueron físicos sino que emocionales ya que Fabio Agostini encaró a Facundo González por su pasada amistad, asegurando además que le fue infiel a Oriana Marzoli, lo que dejó a la chica llorando amargamente.

En ese sentido, Publimetro.cl tuvo la oportunidad de conversar con Fabio Agostini, instancia en la que el modelo reiteró y reafirmó sus dichos contra su examigo, indicando que si bien soltó la bomba de la infidelidad porque “me buscó lengua”, también lo hizo para que Oriana supiera con quién está.

Fabio Agostini y Facundo González (Canal 13)

“Acusé a Facundo de serle infiel a Oriana, y obvio que lo mantengo. Es porque me buscó la lengua, es un punto al que yo no quería llegar, porque tampoco quiero cagarlo más de lo que está”, comenzó indicando Agostini.

A lo anterior agregó que “me buscó, se hizo el gracioso, llegó aquí queriendo hacer show con nuestra amistad que teníamos antes, en vez de respetarla ha querido sumarse a la bobería. Así que bueno, ahí está, para que sepa Oriana con qué clase de tío está”.

Finalmente, sobre el tema de la infidelidad de Facundo a Oriana, apuntó que “ya le dije lo que tenía que decirle, me da igual que esté aquí, yo sigo conociendo otras personas, pasándolo bien, y cuando me lo pongan por delante, si le tengo que pasar por encima, lo haré”.

La conversación con Oriana

De hecho, fue después de la actividad en la que Oriana quedó llorando cuando se acercó a Fabio para encararlo por la acusación que había hecho a su pareja, Facundo, quien le juró que no era cierto que la había engañado.

“No sé si se habrá tirado a otra estando contigo, pero me juego los huevos a que sí. Sé cómo es, conozco a todas sus ex novias y a todo lo que ha tenido en su vida”, le aseguró el español a Oriana en esa conversación.

Mientras que cuando Marzoli le dijo que Facundo le juró por su padre que le era fiel, la respuesta de Fabio fue tajante. “A mí me ha jurado por Dios y por su padre fallecido muchas cosas y me mintió también, así que sus juramentos me los paso por el c…”, cerró diciendo Fabio.