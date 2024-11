“Conflicto ético y moral”: Andrés Caniulef cuenta el verdadero motivo por el cuál no trabaja con Sergio Rojas

Andrés Caniulef se sinceró sobre su relación con Sergio Rojas, esto luego del gran conflicto que protagonizó el periodista con Facundo González en el primer cara a cara de “Palabra Honor”.

Cabe recordar que el comunicador se lanzó en contra del argentino acusándolo de estar utilizando a su pareja, Oriana Marzoli, para obtener fama y dinero.

Tras este tenso momento, el exrostro de Mega conversó con Dash, Malito y Félix sobre la ética de su excompañero de “Me late”.

“Cuando trabajo con Sergio mi trabajo es la información en base a un hecho real. Pero cuando no trabajamos juntos él funciona de una forma que no comparto. Por eso yo no trabajo con él”, sostuvo Caniulef, agregando que él es muy diferente a Rojas.

“No podríamos tener una relación si trabajáramos juntos, estaríamos en conflicto constantemente, conflicto ético y moral, porque pensamos muy distinto”, enfatizó sobre la forma en la que ambos hacen periodismo de farándula.

El reencuentro entre excolegas

En los primeros capítulos donde ya han pasado varias cosas, encuentros, desencuentros y también se ha podido ver como personas que se habían distanciado, han vuelto a verse y conversar en medio del encierro y el estricto régimen militar al que están sometidos.

Uno de estos casos es el de Sergio Rojas y Andrés Caniulef, quienes tras estar un poco distanciados, ahora nuevamente son compinches dentro del encierro de Canal 13.

En ese sentido, Sergio Rojas conversó con Publimetro.cl sobre cómo ha sido volver a ver a Andrés Caniulef, esta vez en un contexto muy distinto al acostumbrado, agregando también sus impresiones sobre el desempeño de su expareja en el reality show.

“Con Andrés tenía temas pendientes que no había podido conversar con él”, comenzó señalando Rojas, agregando que “siento que acá se dio la posibilidad de que él se abriera y tuviera la confianza de contarme algunos procesos que ha pasado en el último tiempo”.

El periodista añadió que con Caniulef también abordó una conversación más profunda, donde hablaron hasta de su salida de Mega y cómo lo afectó estar en un canal grande.

“Ahondar en esto de estar utilizando pastillas para bajar de peso, lo que le produjo un desorden en lo emocional, en lo conductual. Y claro, tiene que ver un poco con el haberse integrado a un canal grande, la exigencia que el medio ejerce sobre cualquier persona en términos del cómo te ves, cuando lo importante es cómo estás”, indicó Rojas.

En relación a cómo ve a Caniulef en el reality, Rojas indicó que “lo he visto tranquilo. He notado que ha ido botando algunos temas que tenía pendientes en términos familiares, porque su papá viene de la milicia, entonces para él es un tema sensible, había un pendiente de vida”.

“Él dice estar cumpliendo el sueño de su padre, y yo creo que él cargaba con esa mochila de no ser tal vez el hijo que su papá esperaba, ese macho recio, ese hombre que le diera familia y que siguiera su camino en términos militares. Entonces ahora le está dando en el gusto, pero al mismo tiempo dejándolo a él ser más feliz (...) Tengo la impresión de que Andrés se sentía un poco en deuda con su papá y está entendiendo acá es que los primeros sueños que él debe cumplir son los propios más que los de sus cercanos”, cerró reflexionando el periodista de “Que te lo digo”.