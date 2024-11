María José Quiroz rompió el silencio tras su exclusión del regreso de ”El Muro": “Da pena que un conflicto rebote tanto años, que siga tanta rabia y odio"

La ausencia de María José Quiroz iba de lado con la discusión de la presentación de “El Muro” en el trasnoche de la pasada edición de la Teletón. Bandos se formaron, otros simpatizaron con ella, la polémica fue inevitable.

El actor Alberto “Beto” Espinoza contó que le explicó a la actriz que no la podía convocar después de sus conflictos con Belén Mora y Toto Acuña . “Le expliqué todo esto, que lamentablemente no iba a poder ser (...) Yo era el encargado de armar el equipo. Fue una decisión absolutamente mía, al convocarla perdía, evidentemente, a Toto y Belén. Tuve que sumar más que restar“, contó.

Por su parte, Kurt Carrera tomó una decisión radical al enterarse de esto. “Beto me llama y me dice ‘Kurt, vamos a hacer El Muro, no sé si quieres ir’, y yo le dije ‘vamos, maravilloso, cómo no estaría’. Y me indica que María José Quiroz no podrá estar por un roce, una mala onda que todos saben, con Toto Acuña y Belén Mora”.

“Yo le respondo ‘pero Beto, es la Teletón, cómo no vamos a ir todos’, y me dice ‘pucha Kurt, qué querí que haga’, entonces en ese momento decidí que me bajaran, porque considero injusto que no vaya alguien debido a que no le cae bien a otros, cuando además la María José es muy talentosa”

María José Quiroz rompe el silencio

En el programa de farándula “ Que te lo digo ” se comunicaron con María José Quiroz para recoger sus impresiones después de haber sido alejada de la realización de la Teletón después de que priorizaron a otros compañeros por sobre ella.

Ella partió encontrándole la razón a Sergio Rojas, quien le comentó que diciendo que la Teletón debería ser un evento inclusivo. “Lo bueno de todo es que les fue súper y la gente quedó feliz. Obvio yo nunca he tenido temas con nadie. Además, que ‘Detrás del Muro' es un trabajo que hicimos todos por muchos años. No tiene nada que ver con el conflicto que ellos crearon“, aclaró.

La comediante explicó que intentó solucionar el problema con Mora y Acuña, pero esto resultó en que perdiera trabajos. Agregó que fue amiga de Toto por 10 años antes de que él “perdiera la razón", y aseguró que lo sucedido hoy sería penado por la “Ley Karin”.

“Sólo decir que no puedo creer que después de tantos años -de que pasó algo donde yo no tuve nada que ver, pero viví muchos abusos y malos tratos- aún se lleven a cabo estos actos de matonaje y que personas lo sigan avalando“, añadió Quiroz.

“El tema es que fueron años de trabajo de todos, más allá que alguien puede llevarse bien o mal con alguien (...) Eso da pena que un conflicto que no tiene que ver conmigo, esto estaba en la cabeza de una persona no más, rebote tanto años, que siga tanta rabia y odio, y queden personas fuera, no sólo yo“, confesó.

“Eso es lo que da pena, somos todos adultos, y además la Teletón que es una cruzada donde es unión, amor, podría ser maravilloso para todos que la noticia (...) no se viera opacada por esto de mala onda, que me excluyeron o no. Por mí que esto no se hubiese sabido porque siento que no ayuda", añadió.

Entrando de lleno a su exclusión, María José aseguró que no es primera vez que Beto Espinoza la deja de lado por petición de otras personas. “Cuando se armó esto por la Teletón y mis compañeros me dicen ‘vuelve El Muro y te van a llamar’, yo dije ‘no, no me van a llamar’, (sus amigos le respondieron) ‘Sí, a nosotros nos dijeron que te iban' (...) Los tuvieron engañados hasta el final diciéndoles que yo iba a ir", reveló.