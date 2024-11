“Se hizo mal la convocatoria”: Kurt Carrera contó que se bajó del regreso de “El Muro” en la Teletón por marginación de María José Quiroz

El fin de semana recién pasado se realizó una nueva edición de la Teletón, la que no estuvo exenta de polémicas en el mundo del espectáculo, especialmente en el segmento que protagonizaron los exMorandé con Compañía que revivieron el recordado espacio de humor “El Muro”, donde estuvieron ausentes María José Quiroz, Miguelito y Kurt Carrera.

Y si bien Miguelito explicó que su ausencia se debió a temas estrictamente laborales -ya que se encuentra trabajando fuera de Chile-, no fue el mismo caso de María José Quiroz y Kurt Carrera.

Lo anterior debido a que María José Quiroz no fue invitada para “evitar mala onda” en el equipo de comediantes, según explicó el propio Beto Espinoza, quien señaló que realizó la convocatoria contemplando la ausencia de Quiroz por sus problemas con Toto Acuña y Belén Mora.

Kurt Carrera se bajó para solidarizar con María José Quiroz

En ese sentido, el comediante Kurt Carrera explicó en conversación con el programa “No es lo mismo” de Tevex que cuando fue convocado por Beto Espinoza, y al enterarse que no estaría María José Quiroz, decidió bajarse porque no consideró justa la ausencia de su compañera.

“Creo que se hizo mal la convocatoria, porque Beto Espinoza, que es un integrante más de El Muro, él hizo esta convocatoria. En algún momento, cuando me llaman, se cometió el error de no haber llamado a la Ina Sáez o a Martín Grass, un director de Morandé con Compañía, para realizar ese trabajo”, indicó Kurt Carrera.

Sobre la conversación con Espinoza, Carrera agregó que “Beto me llama y me dice ‘Kurt, vamos a hacer El Muro, no sé si quieres ir’, y yo le dije ‘vamos, maravilloso, cómo no estaría’. Y me indica que María José Quiroz no podrá estar por un roce, una mala onda que todos saben, con Toto Acuña y Belén Mora”.

“Yo le respondo ‘pero Beto, es la Teletón, cómo no vamos a ir todos’, y me dice ‘pucha Kurt, qué querí que haga’, entonces en ese momento decidí que me bajaran, porque considero injusto que no vaya alguien debido a que no le cae bien a otros, cuando además la María José es muy talentosa”, agregó el comediante sobre la conversación con su colega.

Tras esto, Kurt Carrera indicó que Beto Espinoza cerró la conversación diciéndole “ya, tranquilo, cuídate no más. Chao”.

Pese a todo, Carrera dijo estar totalmente disponible a volver a Morandé con Compañía si se concretara una reedición del programa.