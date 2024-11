“No me voy a fiar”: Gala Caldirola se confiesa tras discusión con Sergio Rojas por criticarla por su vida amorosa

Durante los más recientes capítulos de “Palabra de Honor”, Gala Caldirola protagonizó un tenso momento con Sergio Rojas, donde ambos limaron asperezas tras encararlo por antiguos dichos del periodista en su programa de farándula.

En concreto, el comunicador se refirió a la vida sexual de la española y lanzó una controversial broma sobre enfermedades venéreas.

“Hay una forma de referirse a la mujer como que parece que nosotras no tenemos la libertad de hacer lo que queramos y lo encuentro machista”, le aclaró Gala en la discusión, a lo que Sergio la escuchaba con atención.

“Eso me molestó mucho. Mi padre es una persona que tuvo problemas con las drogas, y a raíz de eso él se contagió de VIH, Sida. Yo convivo con la enfermedad de mi papá desde que tengo 10 u 11 años. Entonces siento que ahí se pasan los límites”, le explicó Caldirola.

Además, en el programa de farándula habrían hablado sobre que Gala no se lleva bien la familia de su exesposo y padre de hija, Mauricio Isla.

“Yo nunca le he pedido nada. Si fuera una aprovechadora, seguiría casada con él. Soy la que me tengo que mamar todos los resentimientos sociales y la denigración”.

“Yo sí creo que, evidentemente, tú eres una mujer libre y puedes hacer con su traste un tambor. Yo a ti no te doy de comer, no te pago la luz, ni el agua y tampoco lo voy a hacer, por lo tanto lo que tú sabes lo que haces en tu cama y con quién”, fue parte de la respuesta de Sergio ante el descargo de su compañera.

La reflexión de Caldirola

En este contexto, es donde Gala Caldirola habló con Página 7 sobre esta situación y dio a entender que entre ellos hay diferentes estilos de vida.

“Tuvimos una conversación con Sergio donde me dio su visión. Mi mundo no es el suyo y el suyo no es el mío, y no comparto mucho de las cosas que hace, pero tuve la oportunidad de decirle lo que me molestó”, comentó, agregando que después “él, de una u otra forma, me pidió disculpas si en algún momento me dañó”, añadió.

“Me explicó que, generalmente, trata de cuidar el cómo se refiere, y me dijo que, si en algún momento hizo un comentario denigrante, es porque se le fue de las manos”, explicó la recluta del reality militar de Canal 13.

Según ella, este mea culpa “habla bien de él y me ayudó a entender que decir lo que dice es su trabajo, entonces llegamos a un acuerdo”.

Eso sí, aclaró que no confía del todo en el periodista, pero que su personalidad dentro del encierro le ha gustado.

“También es verdad que él es muy cahuinero, entonces no me voy a fiar de momento, porque no sé si puede estar hablando a las espaldas de mí. Pero me ha caído mejor de lo que pensaba”, cerró.