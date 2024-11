“Me lo lloré todo”: Milagros Zabaleta relató su impresión a emotivo capítulo de Socios por el mundo

La hija de Jorge Zabalata, Milagros Zabaleta, fue una de las invitadas a ver el séptimo capítulo de Socios por el mundo, en su tercera temporada, donde participó el guía español Toni Espadas, quien murió baleado en África cuando trasladaba en un vehículo a Francisco Saavedra y al actor.

“Creo que es primera vez que lo siento así de cerca. El que diga que no lloró es porque está mintiendo. Es algo muy fuerte, muy chocante. Tengo un montón de emociones que todavía no sé cómo liberarlas. Me lo lloré todo”, relató respecto al capítulo que saldrá emitido el próximo domingo 24 de noviembre.

Según explicó el medio Página 7, “el episodio logra mostrar perfectamente lo increíble que era Toni, así que estoy muy feliz con lo que logró el equipo”, destacó.

Además, respecto a cómo su experiencia al saber que su padre estuvo ante un inminente riesgo de morir, señaló que sufrió mucha ansiedad y miedo

“Tras saber que mi papá estaba bien, me bajó mucho la ansiedad y el miedo. Fue heavy, porque estaba a muchos kilómetros de distancia, horas de diferencia, no sabíamos cómo hablar por celular por la señal… fue muy muy difícil todo”, recordó.

Finalmente, valoró que el capítulo logra transmitir la cercanía que tenían los animadores con el fallecido guía

“El público podrá ver la cercanía que tenía Toni con el grupo y el rol que tenía, lo alegre y buena persona que era”, sentenció.

La muerte de Tony Espadas

Fue en mayo de este año cuando trascendió que el equipo de Socios por el mundo había sido atacado. Tras horas de incertidumbre se supo que uno de los integrantes de la producción había fallecido, al recibir un disparo en la cabeza.

El hecho ocurrió cuando el vehículo pasó por al lado de dos jóvenes nativos, quienes estaban fuertemente armados y bajo la influencia del alcohol y las drogas.

A uno de ellos se le escapó un disparo, que dio de lleno en Espadas, quien era el que manejaba el vehículo.

En ese momento, Jorge Zabaleta atinó a tomar el control del volante, puesto que la camioneta siguió en movimiento.

Toni Espadas, era un fotógrafo y viajero de origen español que se dedicaba con pasión al asesoramiento de producciones turísticas, había abierto su agencia en Barcelona para organizar viajes a diferentes países africanos, entre ellos Etiopía.