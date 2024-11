Terminó en el Top 12: Emilia Dides se despidió a lo grande del Miss Universo 2024

Fue un 19 de mayo de 1987 cuando Cecilia Bolocco alcanzó la gloria en el certamen de belleza y se convirtió en Miss Universo. Ahora, 37 años después, la chilena Emilia Dides estuvo muy cerca de repetir la hazaña, quedando dentro de las 12 finalistas del Miss Universo 2024 realizado en México, en su edición número 73.

Es que desde sus primeras apariciones, su distinguida presencia causó gran notoriedad y se convirtió en una de las favoritas para convertirse en la reina de belleza. Incluso, luciendo un curioso vestido que hacía alusión a Sábado Gigante, sacó suspiros entre sus seguidores, lo que hizo suponer que sería la flamante ganadora y sucesora de la Miss Universo 2023, la periodista y modelo nicaragüense Sheynnis Palacios.

De hecho, expertos en estos tipos de certámenes –como Adam Genato y Missolatino– la tuvieron dentro de sus preferencias para recibir la corona de diamantes y zafiros, bautizada en esta ocasión como Butterfly. Aunque también, la dominicana Celinee Santos, de 24 años, se encontraba dentro de las favoritas.

La preciada corona fue diseñada a mano por artesanos y está bañada en oro de 18 quilates, tiene 23 perlas doradas y diamantes. Si bien, su valor no fue revelado, se calcula que sería de seis millones de dólares.

La confianza de su madre

“La he visto muy sólida. Hablé ayer con el director (del Miss Universo Chile) y me dijo que (Emilia) está muy bien, que se ve que se repone de todo, que está con una actitud muy positiva, que resuelve todas las cosas, que está muy animada y con mucha fuerza”, contó la orgullosa madre, días atrás.

“La verdad es que no se puede hablar, pero nos dejamos audios de repente. No la molesto nada, sólo le digo que siga, que está brillando, que está todo bien, que quede todo en la cancha y que siempre tenga alas, pero con raíces... que no pierda el centro”, relató.

A esto le sumó que “Emilia está entera y tiene una gran cantidad de fans acá. En otros países la han puesto como favorita así que se ve muy fuerte (..) La siento muy enfocada, con fortaleza y en calma para lo que se viene”, señaló en aquella oportunidad.

El saludo de Cecilia Bolocco

“No quería por ningún motivo dejar de enviarte este cariñoso saludo, de desearte toda la suerte del mundo. Te has lucido hasta ahora con tu participación. Qué maravilloso tener una representante tan fabulosa, pareces una muñeca. Deseo que esta noche brilles como un sol. Mucho, mucho éxito”, expresó Bolocco, grabando el mensaje desde su automóvil.

El Top 5 de la edición

Por la decisión de los jueces, las representantes que entraron al Top 5 fueron las de Nigeria, México, Dinamarca, Tailandia y Venezuela.

¿Qué reconocimientos recibe la ganadora?

De esta manera, la ganadora de esta versión, además de la lujosa corona, es reconocida con un ostentoso premio en dinero de 250 mil dólares, algo como 246 millones de pesos chilenos. Sumado a esto, recibirá un sueldo mensual de 50 mil dólares, o sea, 49 millones de pesos chilenos para usarlo en gastos personales.

Pero eso no es todo, puesto que tendrá la opción de vivir en un departamento en Nueva York, Estados Unidos. Y los gastos también corren por la organización del concurso.