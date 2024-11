“Así es la farándula”: Fran García-Huidobro alza la voz y explicó round con Romina Sáez en “Only Fama”

Fran García-Huidobro no se quedó callada y muy fiel a su estilo respondió a las críticas que recibió por su tenso round con Romina Sáez, la más reciente invitada de su programa “Only Fama”.

Cabe recordar que el más reciente capítulo del espacio de farándula tuvo la participación de la exchica Mekano para hablar sobre Cathy Barriga, su amiga que en estos momentos se encuentra cumpliendo prisión preventiva y a quien fue a visitar el pasado viernes.

En este contexto, es donde la “Dama de Hierro” cuestionó su vínculo y la visita que le realizó a la cárcel de San Miguel.

“Yo voy a decirte al que no te va a gustar y lo lamento. No te compro, no te creo. No creo que seas tan amiga de Cathy Barriga. Creo que fuiste a buscar mocha y prensa a alguien que no es tan cercana a ti y está bien, cada uno hace su negocio como mejor le conviene. Pero, yo, que llevo 20 años haciendo farándula, no te creo”, le dijo tajante la conductora.

Aunque este no fue el único conflicto, puesto que en un momento Sáez abandonó molesta el estudio de Mega. Y aunque volvió al programa luego de una conversación con Daniela Aránguiz, quien la fue a buscar, se seguía sintiendo un ambiente bastante tenso.

La defensa de Fran

La actitud que tuvo la animadora del espacio generó una ola de comentarios en las redes sociales, por lo que Francisca decidió aclarar la situación.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz se defendió de los cuestionarios de los usuarios: “¿Cómo están? Yo recién llegando a mi casa y viendo las redes sociales. (Publicaron) ‘Fran, qué mal educada’, ‘Fran, qué ordinaria’”, partió señalando en el registro.

“No recuerdo haber levantado la voz, ni haber dicho un garabato. Simplemente no le creo, no le compro... estoy en mi derecho”, aseguró.

“Más encima, tuvimos que enfrentarnos a una participante externa que gritaba detrás de cámara”, añadió, haciendo alusión a la madre de la abogada, quien se encontraba fuera de pantalla gritando a los panelistas.

“Y así es la farándula, pues ¿No la extrañaban?, ¿así?... Tal cualNos vemos el próximo viernes, en Only Fama”, cerró la comunicadora.